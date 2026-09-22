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Ima životno ugroženih: Uhapšen tinejdžer (15) koji je ranio učenike ispred škole u Turskoj

Ima životno ugroženih: Uhapšen tinejdžer (15) koji je ranio učenike ispred škole u Turskoj

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Tinejdžer (15) uhapšen je u Turskoj nakon što je ispred škole ranio najmanje 11 učenika, od kojih je dvoje životno ugroženo. Zbog napada privedeni su i njegovi roditelji i deda.

Uhapšen tinejdžer (15) koji je ranio učenike ispred škole u Turskoj Izvor: X/@HaberAnalizCom

Turska policija uhapsila je petnaestogodišnjeg H. O. pod sumnjom da je jutros ispred škole "Inči Uzmez" u Manisi otvorio vatru i ranio najmanje 11 učenika, od kojih se dvoje nalazi u kritičnom stanju. U okviru istrage ove tragedije, policajci su lišili slobode i roditelje osumnjičenog tinejdžera, kao i njegovog dedu.

Tragedija se dogodila jutros, nešto pre osam sati, a na mjesto napada su odmah stigle brojne lekarske i policijske ekipe. Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada osumnjičeni prolazi ulicama u blizini škole držeći oružje i repetirajući ga. Nakon što je pucao na đake, H. O. je pobegao sa lica mjesta, ali mu je policija ubrzo ušla u trag i privela ga. Vjeruje se da je i sam bio učenik ove obrazovne ustanove.

Iako tačan motiv napada još uvek nije zvanično saopšten, turski mediji navode da je H. O. samo dan ranije izazvao incident i potukao se ispred škole zbog nesuglasica oko jedne djevojke. Sa pojedinim učenicima je i odranije bio u sukobu, pa policija sada detaljno ispituje da li je upravo taj konflikt bio povod za jutrošnji krvavi pir.

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Tagovi

škola Turska pucnjava

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