Masakr u školi: Najmanje četvoro mrtvih, više od 20 ranjenih u pucnjavi u Turskoj (Video)

Najmanje četiri osobe su ubijene, a više od 20 ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi u Turskoj, dok identitet napadača i motiv i dalje nisu poznati.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

Nakon prvih izvještaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mjesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan saldırının gerçekleştiği anlar. Olayda can kaybı ve yaralıların bulunduğu bilgisi var.#SonDakika#Kahramanmaraş#Saldırıpic.twitter.com/qZwsklCWCp — BlinkFeed (@BlinkFeeds)April 15, 2026

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj.