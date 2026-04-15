Masakr u školi: Najmanje četvoro mrtvih, više od 20 ranjenih u pucnjavi u Turskoj (Video)

Autor Jovana Radovanović
0

Najmanje četiri osobe su ubijene, a više od 20 ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi u Turskoj, dok identitet napadača i motiv i dalje nisu poznati.

Nova pucnjava u školi u Turskoj, 4 osobe ubijene Izvor: screenshot/X

Najmanje četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je drugi ovakav napad za samo dva dana u ovoj zemlji.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

Nakon prvih izvještaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mjesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj.

