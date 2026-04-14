Ovo je bivši učenik (19) koji je pucao u školi u Turskoj: Ranio 16 ljudi pa presudio sebi

Poznato ko je muškarac (19) koji je pucao u školi u Turskoj.

Izvor: Shutterstock

Napadač koji je ušao u srednju stručnu i tehničku školu Anadolije "Ahmet Kojundžu" u okrugu Siverek u Šanliurfi sa sačmarom, otvorio vatru nasumično, a zatim sebi oduzeo život, identifikovan je kao devetnaestogodišnji Omer Ket.

Tijelo napadača je izvučeno iz škole i prevezeno u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu u Šanliurfi radi obdukcije.

Utvrđeno je da je napadač bio bivši učenik škole, koju je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program, prenosi "Hurijet".

Kako je prenio "Dejli mejl", bivši učenik se najprije zabarikadirao u školi, a nakon neuspješnih pregovora je izvršio samoubistvo.

Guverner je potvrdio da napadač nije imao prethodni krivični dosije i da je policija školu ranije klasifikovala kao bezbjednu.

School shooting rampage leaves at least 18 injured as pupil opens fire with hunting rifle in Turkey



A former student opened fire with a hunting rifle at Ahmet Koyuncu Vocational and Technical Anatolian High School in Siverek, Turkey.



The 18-year-old gunman stormed the grounds,…pic.twitter.com/98nSGUH2Hy — Grifty (@TheGriftReport)April 14, 2026

Turski CNN piše da su neki od povrijeđenih učenika iskakali kroz prozor kako bi pobjegli od oružanog napada.

Prema riječima svjedoka, napadač je ušao u dvorište srednje škole sa sačmarom i otvorio vatru.

"Prvo je zapucao u dvorištu, a zatim je pucao direktno na školu", kazao je on za "Tursku danas".

Drugi očevidac je rekao da je video mladog momka sa dugom cijevi prije neko što je krenuo haos.

"Izvukao je oružje i počeo da puca. Pucao je na sve koji su mu se našli na putu", dodao je on.

Đaci i nastavnici su hitno evakuisani, a ispred škole je veliki broj pripadnika specijalnih jedinica. Ranjeni učenici su prevezeni u bolnice.

U incidentu je povrijeđeno 16 ljudi: četvoro nastavnika, 10 učenika, jedan policajac i jedan radnik u menzi.

Srećom, nije bilo smrtnih slučajeva. Neki od povrijeđenih, čije je zdravstveno stanje procijenjeno kao umjereno, prebačeni su u bolnice u centru grada. Trenutno se liječenje ostalih 12 povređenih nastavlja u Državnoj bolnici Siverek, piše Milliyet.

Motiv pucnjave zasad nije poznat. "Dejli mejl" piše da su pucnjave u školama u Turskoj veoma rijetke.

Bezbjednosne snage su evakuisale većinu učenika iz škole.

Pokrenuta je istraga.