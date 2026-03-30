Nakon incidenta u banjalučkoj školi: Direktorica otkrila šta je učenik nacrtao tokom časa

Direktorica OŠ „Jovan Dučić“, Rankica Pušić oglasila se povodom incidenta od prije tri dana, kada je jedan učenik tokom nastave nacrtao "sumnjiv crtež" sa upisanim inicijalima učenika i nastavnice, što je u prvi mah ocijenjeno kao potencijalno uznemirujući sadržaj.

Kako je pojasnila, događaj se odigrao 24. marta u popodnevnim časovima, tokom druge smjene, kada je nastavnica engleskog jezika primijetila da učenik, umjesto zadatka, crta. Po završetku časa crtež je oduzet i dostavljen u zbornicu, gdje je procijenjeno da zahtijeva dalju reakciju.

"Sačekala je kraj časa i oduzela je crtež i donijela ga u zbornicu. Kad su vidjeli da je crtež sumnjiv, nastavnica je obavijestila razrednog starješinu i potom direktora te stručnu službu škole", priča Pušićeva za RTRS.

O svemu su potom obaviješteni razredni starješina, uprava škole i stručna služba, nakon čega je slučaj prijavljen Policijskoj upravi Lazarevo, kao i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod Republike Srpske.

Pušićeva navodi da je riječ o skici prostora u kojem se učenik kreće, sa ucrtanim učionicama i inicijalima, te da je dječak nakon razgovora sa školskim psihologom rekao da se šalio. Učenik je, prema njenim riječima, ranije pokazivao nemirno ponašanje, ali i visok nivo inteligencije.

U skladu sa procedurama, učenik je privremeno udaljen sa nastave dok traju provjere, a o događaju su obaviješteni i roditelji.

Direktorica Centar za socijalni rad Banjaluka Irena Joldžić istakla je da je važno svaki ovakav slučaj prijaviti nadležnim institucijama, uključujući policiju i službe mentalnog zdravlja, kako bi se procijenile sve okolnosti.

Dodaje da se dječak ne smije odmah osuditi dok se ne dokaže šta se tačno dogodilo.