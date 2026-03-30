Dojave o bombama u nekoliko banjalučkih osnovnih škola: Učenici hitno evakuisani i pušteni kući

Autor Dušan Volaš
0

U više banjalučkih osnovnih škola jutros je dojavljeno da je postavljena bomba. Djeca u školama u kojima su dojavljene bombe puštena su kući.

OŠ Branko Radičević - dvorana Starčevica Izvor: Mondo - Dušan Volaš

Јutros oko 9.45 časova Policijskoj upravi Banjaluka prijavljeno je da je na dvije mejl adrese osnovnih škola u Banjaluci stigla poruka o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

"Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. Učenici, nastavno i drugo osoblje se evakuiše, te slijedi vršenje protivdiverzionih pregleda navedenih škola", ističe se u saopštenju PU Banjaluka.

Među školama u kojima je prijavljena bomba je i Osnovna škola "Sveti Sava" na Laušu, a tu informaciju za "Nezavisne novine" potvrdio je sam direktor škole Miroslav Popržen.

"Objekat je evakuisan. Policija je stigla, čekamo tim za protivdiverzioni pregled. Učenici su pušteni kući", naveo je kratko Popržen.

RTRS javlja da je bomba dojavljena i u školi "Branko Radičević". Policija je na mjesta događaja i slijedi vršenje protivdiverzionog pregleda.

Posjećamo, i 18. decembra 2025. godine u ranim časovima više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske prijavilo je da je primilo mail prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji.

