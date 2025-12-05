Dojava o bombi u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci, evakuisana djeca i zaposleni

Zbog dojave o postavljenoj bombi, pripadnici Policijske uprave Banjaluka evakuisali su udženike i zaposlene iz zgrade Osnovne škole "Branko Radičević" u banjalučkom naselju Starčevica, rečeno je u Policijskoj upravi.

Izvor: Mondo - Dušan Volaš

Iz banjalučke policije navode da je danas 13.20 časova putem telefona nepoznato lice prijavilo da je u ovoj školi postavljena bomba.

"Policijski službenici postupaju po prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a, u slucaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. Slijedi pregled", precizirali su iz Policijske uprave.