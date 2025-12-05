logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dojava o bombi u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci, evakuisana djeca i zaposleni

Dojava o bombi u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci, evakuisana djeca i zaposleni

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Zbog dojave o postavljenoj bombi, pripadnici Policijske uprave Banjaluka evakuisali su udženike i zaposlene iz zgrade Osnovne škole "Branko Radičević" u banjalučkom naselju Starčevica, rečeno je u Policijskoj upravi.

OŠ Branko Radičević - dvorana Starčevica Izvor: Mondo - Dušan Volaš

Iz banjalučke policije navode da je danas 13.20 časova putem telefona nepoznato lice prijavilo da je u ovoj školi postavljena bomba.

"Policijski službenici postupaju po prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a, u slucaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. Slijedi pregled", precizirali su iz Policijske uprave.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka bomba škola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ