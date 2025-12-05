Banjaluka produžava radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom praznika

Ugostiteljski objekti u Banjaluci od 15. decembra ove godine do 31. januara 2026. moći će raditi duže nego inače, a na određene praznične datume i bez vremenskog ograničenja, odlučio je Grad na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prema zaključku, svi ugostiteljski objekti, uključujući i one u stambeno-poslovnim zgradama, moći će raditi bez ograničenja 1, 2, 7. i 14. januara 2026. godine.

Za sve ostale dane ovog perioda, produženo radno vrijeme važi samo za lokale van stambenih zgrada, i to prema sljedećem rasporedu:

Restorani i objekti za ishranu i piće:

radni dani: 07.00–01.00

vikend (petak i subota): 07.00–02.00

Objekti sa “zlatnom kašikom”:

radni dani: 07.00–02.00

vikend: 07.00–03.00

Noćni klubovi:

radnim danima: 19.00–04.00

vikendom: 19.00–05.00

Saloni za posebne prilike:

07.00–04.00

Istovremeno, lokali u stambeno-poslovnim objektima zadržavaju redovno radno vrijeme:

klasični objekti: 07.00–23.00

“zlatna kašika”: 07.00–24.00 radnim danima, te 07.00–01.00 vikendom.

Odluka je donijeta zbog povećane potrebe za dužim radom tokom praznične sezone.