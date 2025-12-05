Banjaluka produžava radno vrijeme ugostiteljskih objekata tokom praznika

Ugostiteljski objekti u Banjaluci od 15. decembra ove godine do 31. januara 2026. moći će raditi duže nego inače, a na određene praznične datume i bez vremenskog ograničenja, odlučio je Grad na zahtjev Zanatsko-preduzetničke komore.
Prema zaključku, svi ugostiteljski objekti, uključujući i one u stambeno-poslovnim zgradama, moći će raditi bez ograničenja 1, 2, 7. i 14. januara 2026. godine.
Za sve ostale dane ovog perioda, produženo radno vrijeme važi samo za lokale van stambenih zgrada, i to prema sljedećem rasporedu:
Restorani i objekti za ishranu i piće:
radni dani: 07.00–01.00
vikend (petak i subota): 07.00–02.00
Objekti sa “zlatnom kašikom”:
radni dani: 07.00–02.00
vikend: 07.00–03.00
Noćni klubovi:
radnim danima: 19.00–04.00
vikendom: 19.00–05.00
Saloni za posebne prilike:
07.00–04.00
Istovremeno, lokali u stambeno-poslovnim objektima zadržavaju redovno radno vrijeme:
klasični objekti: 07.00–23.00
“zlatna kašika”: 07.00–24.00 radnim danima, te 07.00–01.00 vikendom.
Odluka je donijeta zbog povećane potrebe za dužim radom tokom praznične sezone.