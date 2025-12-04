U Banjaluci kontrolisano 663 vozača, skoro svaki drugi nije imao zimsku opremu

Tokom dvodnevne akcije kontrole saobraćaja, banjalučka policija je sankcionisala 336 od 663 vozača zbog neposjedovanja zimske opreme,

Izvor: Shutterstock

Policijska uprava Banjaluka sprovela je dvodnevnu akciju kontrole saobraćaja sa akcentom na posjedovanje zimske opreme i tehničku neispravnost vozila. Od ukupno 663 kontrolisana učesnika u saobraćaju, njih 336 nije posjedovalo zakonom propisanu opremu, te su vozači prekršajno sankcionisani, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

U okviru iste akcije, posebna pažnja posvećena je tehničkoj ispravnosti. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 16 vozila i kod svih je utvrđena veća tehnička neispravnost. Zbog manje tehničke neispravnosti sankcionisano je dodatnih 126 vozača.

Policijski službenici su takođe kontrolisali i vozače javnog gradskog prevoza. Kontrolisano je 25 vozača, a utvrđeno je da su dvojica počinila prekršaje.

"Jedan vozač nije posjedovao vozačku dozvolu, a jedan vozač u proteklih šest mjeseci nije izvršio preventivni zdravstveni pregled i protiv njih će biti pokrenut prekršajni postupak", dodaje se u saopštenju.

Obaveza zimske opreme

Iz Policijske uprave Banjaluka podsjećaju da je Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima od 1. novembra tekuće godine do 1. aprila naredne godine obavezno posjedovanje zimske opreme za sva motorna vozila, bez obzira na vremenske uslove.

U zimsku opremu se ubrajaju pneumatici za zimsku upotrebu (M+S, Snow Winter i sl.) na svim točkovima, ili ljetni pneumatici sa najmanjom dubinom profila od 4 mm, uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg.

"Apelujemo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, koriste zimsku opremu i pripreme svoje vozilo za zimske uslove vožnje, a sve kako bi svoju bezbjednost i bezbjednost drugih učesnika podigli na što veći nivo", navode iz PU Banjaluka.