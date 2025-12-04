U Banjaluci kontrolisano 663 vozača, skoro svaki drugi nije imao zimsku opremu

Tokom dvodnevne akcije kontrole saobraćaja, banjalučka policija je sankcionisala 336 od 663 vozača zbog neposjedovanja zimske opreme,
Policijska uprava Banjaluka sprovela je dvodnevnu akciju kontrole saobraćaja sa akcentom na posjedovanje zimske opreme i tehničku neispravnost vozila. Od ukupno 663 kontrolisana učesnika u saobraćaju, njih 336 nije posjedovalo zakonom propisanu opremu, te su vozači prekršajno sankcionisani, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
U okviru iste akcije, posebna pažnja posvećena je tehničkoj ispravnosti. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 16 vozila i kod svih je utvrđena veća tehnička neispravnost. Zbog manje tehničke neispravnosti sankcionisano je dodatnih 126 vozača.
Policijski službenici su takođe kontrolisali i vozače javnog gradskog prevoza. Kontrolisano je 25 vozača, a utvrđeno je da su dvojica počinila prekršaje.
"Jedan vozač nije posjedovao vozačku dozvolu, a jedan vozač u proteklih šest mjeseci nije izvršio preventivni zdravstveni pregled i protiv njih će biti pokrenut prekršajni postupak", dodaje se u saopštenju.
Obaveza zimske opreme
Iz Policijske uprave Banjaluka podsjećaju da je Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima od 1. novembra tekuće godine do 1. aprila naredne godine obavezno posjedovanje zimske opreme za sva motorna vozila, bez obzira na vremenske uslove.
U zimsku opremu se ubrajaju pneumatici za zimsku upotrebu (M+S, Snow Winter i sl.) na svim točkovima, ili ljetni pneumatici sa najmanjom dubinom profila od 4 mm, uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg.
"Apelujemo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, koriste zimsku opremu i pripreme svoje vozilo za zimske uslove vožnje, a sve kako bi svoju bezbjednost i bezbjednost drugih učesnika podigli na što veći nivo", navode iz PU Banjaluka.