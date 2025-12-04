Motike i Petrićevac bez struje skoro cijeli dan: Dva kvara izazvala kolaps u pojedinim banjalučkim naseljima

Mještani banjalučkih naselja Motike i Petrićevac od juče su bez električne energije.

Izvor: Shutterstock

Portparol ‘’Elektrokrajine’’ Predrag Klincov je rekao da je sinoć, 3. decembra, u 18.20 časova došlo do dva kvara na području Banjaluke.

"Došlo je do kvara podzemnog kablovskog odvoda ‘’Energomont’’ koji pokriva dijelove naselja Lauš, Bulevar i Kočićev vijenac, kao i kvar nadzemnog dalekovoda ‘’Petrićevac’’ koji pokriva dijelove naselja Petrićevac i Motike", istakao je Klincov.

On je dodao da je kvar na podzemnom kablu lociran sinoć u 19.20 časova.

"Sinoć je napojen dio kupaca električnom energijom sa odvoda ‘’Energomont’’ od te lokacije do naselja oko banjalučke Gimnazije, a jutros je puštena struja preostalom dijelu kupaca kod Haništa", reao je Klincov za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju drugi dio dalekovoda ‘’Petrićevac’’ sinoć oko 20.30 časova je uključen manji dio kupaca sa tog dalekovoda, a od jutros se radi sanacija dalekovoda i uključenje svih kupaca u Motikama i Petrićevcu.

"Očekujemo da će za sat vremena svi kupci u Motikama i Petrićevcu imati napajanje električnom energijom", istakao je Klincov.