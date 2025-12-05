logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanari Obilićeva odlučno protiv izmjena Regulacionog plana: Prikupljeno preko hiljadu potpisa

Stanari Obilićeva odlučno protiv izmjena Regulacionog plana: Prikupljeno preko hiljadu potpisa

Autor Nikolina Damjanić
0

Stanari banjalučkog naselja Obilićevo gotovo jednoglasno su se izjasnili protiv Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana, kojim se predviđa izgradnja više od 20 novih stambenih objekata i uklanjanje jedine veće zelene površine u naselju.

Prikupljeno više od hiljadu potpisa na Obilićevu protiv izgradnje zgrada Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Građanska inicijativa „Ni metar igrališta“ prikupila je više od 1.000 potpisa i zvanično predala primjedbe Gradskoj upravi, tražeći da se zaštiti park, dvorište vrtića i postojeće zelene površine.

Stanovnici upozoravaju da plan predviđa povećanje bruto stambene površine za gotovo 50.000 kvadratnih metara, što bi značilo najmanje 804 nove stambene jedinice, dok dokument paradoksalno pokazuje pad gustine stanovanja s 389 na 330 stanovnika po hektaru.

Građani smatraju da se ovakvim rješenjem prikriva stvarna prenatrpanost i gubitak zelenih površina, a posebno ističu da predloženi plan ugrožava sigurnost pješaka, naročito djece, zbog pojačanog saobraćajnog tranzita kroz uske ulice.

Ekološki aktivisti upozoravaju da bi uklanjanjem parka nestao stanište za više biljnih i životinjskih vrsta, dok bi dvorište vrtića „Neven“ bilo prenamijenjeno u parking i saobraćajnicu.

Građani takođe ističu da izmjene ne nude nove javne sadržaje poput igrališta, parkova ili trgova, već samo nove stambene zgrade.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Obilićevo Regulacioni plan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ