Stanari Obilićeva odlučno protiv izmjena Regulacionog plana: Prikupljeno preko hiljadu potpisa

Stanari banjalučkog naselja Obilićevo gotovo jednoglasno su se izjasnili protiv Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana, kojim se predviđa izgradnja više od 20 novih stambenih objekata i uklanjanje jedine veće zelene površine u naselju.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Građanska inicijativa „Ni metar igrališta“ prikupila je više od 1.000 potpisa i zvanično predala primjedbe Gradskoj upravi, tražeći da se zaštiti park, dvorište vrtića i postojeće zelene površine.

Stanovnici upozoravaju da plan predviđa povećanje bruto stambene površine za gotovo 50.000 kvadratnih metara, što bi značilo najmanje 804 nove stambene jedinice, dok dokument paradoksalno pokazuje pad gustine stanovanja s 389 na 330 stanovnika po hektaru.

Građani smatraju da se ovakvim rješenjem prikriva stvarna prenatrpanost i gubitak zelenih površina, a posebno ističu da predloženi plan ugrožava sigurnost pješaka, naročito djece, zbog pojačanog saobraćajnog tranzita kroz uske ulice.

Ekološki aktivisti upozoravaju da bi uklanjanjem parka nestao stanište za više biljnih i životinjskih vrsta, dok bi dvorište vrtića „Neven“ bilo prenamijenjeno u parking i saobraćajnicu.

Građani takođe ističu da izmjene ne nude nove javne sadržaje poput igrališta, parkova ili trgova, već samo nove stambene zgrade.