"Primjedbe stanovnika Obilićeva biće uvažene": Održan sastanak u banjalučkoj Gradskoj upravi

U Gradskoj upravi Banjaluka juče je održan sastanak sa mještanima Obilićeva povodom prijedloga izmjene dijela regulacionog plana za ovo naselje.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Razgovaralo se prije svega o primjedbama stanara na dvije planirane saobraćajnice sa javnim parkinzima – jednu u okviru bloka u Ulici Marka Kraljevića, a drugu neposredno uz vrtić "Neven".

Iz Odjeljenja za prostorno uređenje pojašnjavaju da su ovi koridori naslijeđeni iz važećeg regulacionog plana "Obilićevo", usvojenog još 2008. godine. Kako je istakao ovlašteni potpisnik u Odjeljenju, Vuk Višekruna, izrađivač izmjene plana – Građevinski institut Banjaluka – zadržao je ta rješenja, ali građani su jasno iskazali želju za drugačijom varijantom.

"Zajedno sa izrađivačem plana tražimo optimalna rješenja. Primjedbe građana u većem dijelu biće uvažene", poručio je Višekruna.

On je dodao da nema razloga za brigu, te da se informacije o uklanjanju stabala ne zasnivaju na činjenicama.

Predstavnici Grada, zajedno sa izrađivačem plana, prisustvovaće i večerašnjem sastanku u MZ Obilićevo, kako bi građanima dali dodatna pojašnjenja.

Nacrt izmjene regulacionog plana trenutno se nalazi na javnom uvidu, a svi zainteresovani mogu dostaviti svoje primjedbe. Iz Gradske uprave poručuju da je ovo prilika da se koriguju rješenja iz važećeg plana koja se u praksi pokazala kao neadekvatna.