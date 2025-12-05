logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajka u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih prevezeno u UKC RS

Saobraćajka u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih prevezeno u UKC RS

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vozač i suvozač u "renou" povrijeđeni su u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci, nakon čega im je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukazana ljekarska pomoć, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

15.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ova saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u Ulici Petra Velikog, a povrijeđeni su vozač iz Dervente čiji su inicijali D.M. i suvozač iz Travnika čiji su inicijali B.B.

U saopštenju je navedeno da su pripadnici Policijske stanice Kotor Varoš uhapsili lice iz ove opštine čiji su inicijali R.M. zbog sumnje da je kao čuvar šuma u više navrata u prethodnih godinu dana od dva lica iz Kotor Varoša uzelo novac kako bi im omogućilo sječu šume.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a lice R.M. osumnjičeno je da je počinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Iz policije su naveli i da su pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili vozača iz ovog grada čiji su inicijali L.B. jer je vozio pod dejstvom THC-a, a o svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka saobraćajka UKC RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ