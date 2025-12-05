Saobraćajka u Banjaluci: Dvoje povrijeđenih prevezeno u UKC RS

Vozač i suvozač u "renou" povrijeđeni su u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci, nakon čega im je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukazana ljekarska pomoć, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ova saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u Ulici Petra Velikog, a povrijeđeni su vozač iz Dervente čiji su inicijali D.M. i suvozač iz Travnika čiji su inicijali B.B.

U saopštenju je navedeno da su pripadnici Policijske stanice Kotor Varoš uhapsili lice iz ove opštine čiji su inicijali R.M. zbog sumnje da je kao čuvar šuma u više navrata u prethodnih godinu dana od dva lica iz Kotor Varoša uzelo novac kako bi im omogućilo sječu šume.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a lice R.M. osumnjičeno je da je počinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja.

Iz policije su naveli i da su pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili vozača iz ovog grada čiji su inicijali L.B. jer je vozio pod dejstvom THC-a, a o svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.