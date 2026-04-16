Turska policija privela 162 osobe nakon pucnjave u školi: Širili paniku i najavljivali nove zločine

Turske vlasti privele su 162 osobe zbog sumnje da su nakon dva školska napada na internetu dijelile zabranjene snimke, širile paniku i dezinformacije, veličale počinioce i objavljivale sadržaje koji su izazivali strah u javnosti.

Izvor: screenshot/X/YouTube/screebshot/Travelgramers

Turska policija je privela 162 osobe pod optužbom da su na internetu objavljivale kontroverzni sadržaj o dve smrtonosne pucnjave u školama. Drugi napad, u kojem je juče poginulo deset ljudi , dogodio se dan nakon što je 16 ljudi povrijeđeno u odvojenoj pucnjavi.

Dva napada u dva dana

Juče je osam učenika i jedan nastavnik poginulo, a 13 drugih je ranjeno, od kojih su četvoro u kritičnom stanju, a dvoje je kasnije preminulo u srednjoj školi Ajser Čalik u gradu Kahramanmaraš. Prema turskim zvaničnicima, četrnaestogodišnji napadač je izvršio samoubistvo tokom incidenta. Lokalno tužilaštvo je izvijestilo da je osumnjičeni unaprijed planirao napad.

"Pregledom digitalnih materijala na računaru osumnjičenog otkriven je dokument od 11. aprila 2026. godine, koji ukazuje na to da je namjeravao da izvrši veliku operaciju u bliskoj budućnosti", navodi se u saopštenju.

Policija kaže da je slika osumnjičenog na Vocap profilu aludirala na američkog masovnog ubicu Eliota Rodžera, koji je ubio šest ljudi u Kaliforniji 2014. godine prije nego što je izvršio samoubistvo. Turski mediji su javili da je napadač, za koga se vjeruje da je student, ušao u dvije učionice sa pet pištolja i sedam okvira municije.

Dan ranije, u utorak, u napadu na stručnu i tehničku srednju školu Anadolije Ahmet Kojundžu u okrugu Siverek povrijeđeno je 16 ljudi. Lokalni guverner Hasan Šildak rekao je da je napadač, bivši učenik u kasnim tinejdžerskim godinama, "nasumično pucao iz sačmarice" prije nego što je izvršio samoubistvo istim oružjem.

Oproštaj od žrtava

U Kahramanmarašu, stotine ljudi okupilo se danas u glavnoj gradskoj džamiji na sahrani mladih žrtava. Jedna od njih bila je desetogodišnja Zejnep. Njen ujak Mahmut rekao je za Bi-Bi-Si da je ona bila pametna djevojčica koja je poštovala druge.

"Ona je sada anđeo, odletjela je", rekao je, dodajući da želi veću zaštitu u školama nakon napada.

Tetka druge žrtve, desetogodišnja Šure, rekla je da je saznala za smrt svoje nećake kada je njeno ime pročitano u vijestima.

Policija privela 162 osobe

Ministar pravde Akin Gurlek rekao je da je 95 ljudi privedeno zbog zabrinutosti vlade u vezi sa ponašanjem na internetu nakon napada. Optuženi su za dijeljenje snimaka vezanih za napad uprkos zabrani emitovanja, širenje sadržaja koji bi mogao izazvati strah javnosti, veličanje zločina i počinilaca, podstičući ih na izvršenje krivičnih djela, i javno širenje obmanjujućih dezinformacija usmjerenih na diskreditovanje zvaničnih saopštenja.

Girlek je dodao da su ograničenja uvedena na 1.104 profila na društvenim mrežama. U posebnoj operaciji, još 67 ljudi je privedeno i optuženo za dijeljenje objava u kojima se najavljuju novi napadi na druge škole.