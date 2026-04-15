Broj žrtava u Kahramanmarašu porastao na devet

Broj poginulih u napadu u školi u Kahranmanmarašu, u Turskoj, porastao je na devet, saopštio je turski ministar spoljnih poslova Mustafa Čiftči.

Izvor: Shutterstock

Lokalni guverner Mukerem Unluer prvobitno je saopštio da je poginulo četvoro, a ranjeno 20 ljudi, te da je napad izvršio učenik osmog razreda.

Prema navodima Unluera, napadač je koristio pet vrsta oružja i sedam šaržera. U ranijim izvještajima navedeno je da je među ubijenima i jedan nastavnik.

Ukupno sedmoro tužilaca angažovano je za rad na slučaju.

Pucnjava u Kahranmanmarašu druga je u dva dana u turskim školama. Osamnaestogodišnji muškarac juče je izvršio napad na školu u pokrajini Sanliurfa. U tom napadu povrijeđeno je sedmoro ljudi, a napadač je ubijen prilikom neuspjelog pokušaja privođenja.