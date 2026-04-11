Netanjahu žestoko udario na Erdogana: Optužio ga za zločine nad sopstvenim narodom, pa poslao jezivu poruku Iranu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Benjamin Netanjahu poručuje da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, kritikujući Erdogana zbog njegovog ponašanja.

netanjahu napao erdogana Izvor: shutterstock/ameer massad/Melnikov Dmitriy/marina.rodrigues/Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će se Izrael i dalje boriti protiv Irana i njegovih saveznika. Poruku je objavio na društvenoj mreži Iks, u kojoj je uputio i oštre kritike turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

"Izrael će pod mojim vođstvom nastaviti borbu protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika“, naveo je Netanjahu.

On je potom optužio Erdogana da "povlađuje" Iranu i optužio ga za odgovornost za "masakre" nad kurdskim stanovništvom.

Objava u sjenci pregovora i naloga za hapšenje

Netanjahuova poruka dolazi uprkos primirju u Iranu i pregovorima koji su u toku između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Podsjetimo, protiv Netanjahua je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.

(Index.hr/Mondo) 

