Netanjahu žestoko udario na Erdogana: Optužio ga za zločine nad sopstvenim narodom, pa poslao jezivu poruku Iranu

Benjamin Netanjahu poručuje da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, kritikujući Erdogana zbog njegovog ponašanja.

Izvor: shutterstock/ameer massad/Melnikov Dmitriy/marina.rodrigues/Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će se Izrael i dalje boriti protiv Irana i njegovih saveznika. Poruku je objavio na društvenoj mreži Iks, u kojoj je uputio i oštre kritike turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu)April 11, 2026

"Izrael će pod mojim vođstvom nastaviti borbu protiv iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika“, naveo je Netanjahu.

On je potom optužio Erdogana da "povlađuje" Iranu i optužio ga za odgovornost za "masakre" nad kurdskim stanovništvom.

Objava u sjenci pregovora i naloga za hapšenje

Netanjahuova poruka dolazi uprkos primirju u Iranu i pregovorima koji su u toku između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Podsjetimo, protiv Netanjahua je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.

(Index.hr/Mondo)