Razgovarali Putin i Erdogan: Da li američki plan postaje realnost? 1

Razgovarali Putin i Erdogan: Da li američki plan postaje realnost?

Autor Nikolina Damjanić
1

Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan telefonski su razmijenili mišljenja o ukrajinskom sukobu i američkim mirovnim prijedlozima, dok Turska nudi Istanbul kao moguću platformu za pregovore koji bi mogli promijeniti tok rata.

Razgovarali Putin i Erdogan Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, o ukrajinskom sukobu, američkim predlozima za rješenje i bilateralnoj agendi.

"Održana je razmjena mišljenja o situaciji oko Ukrajine, uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rješenje", saopštila je pres-služba Kremlja.

Putin je napomenuo da su američki prijedlozi, kako ih je Moskva pregledala, u skladu sa razgovorima sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta. Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rješenje.

Erdogan je, sa svoje strane, izrazio namjeru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbijedi istanbulsku platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima.

Pored toga, turski lider je podijelio svoje utiske o posjeti samitu G20 u Johanesburgu i sastancima sa šefovima država G20. U kontekstu bilateralnih odnosa, predsjednici su razgovarali o saradnji sa akcentom na proširenje trgovinskih i investicionih veza i realizaciju energetskih projekata.

Još iz INFO

Jok

U ovom formatu sigurno nece postati realnost. Ljudi moraju da shvate da bilo kakvi dogovori bez ucesca i pristanka Rusije nisu realni. Po onom sto pise u tih 28 tacaka, 23 je fakticki u korist Ukrajine a 5 tacaka u korist Rusije. Rusi pobjedjuju u ovom sukobu i sumnjam da bi pristali na ista manje od pocetnih ciljeva a realno nemaju ni potrebe jer kao sto rekoh situacija na terenu ide u njihovu korist. Rusi su dosta zrtvovali svega da bi sad pristali na nesto sto im ne garantuje da se ovo nikad vise nece ponoviti.

