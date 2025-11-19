logo
Putin proveo dva dana u bolnici: "Volio bih da ovo može da se završi za minut"

Putin proveo dva dana u bolnici: "Volio bih da ovo može da se završi za minut"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Putin proveo dva dana u bolnici zbog sistematskog pregleda.

Putin proveo dva dana u bolnici zbog sistemskog pregleda Izvor: KRISTINA KORMILITSYNA/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin proveo je dva dana u bolnici u sklopu redovnog godišnjeg sistematskog pregleda, piše "RBC.ru". Prema njegovim riječima, rezultati su mu odlični.

"Upravo sam obavio godišnji pregled; trebalo mi je skoro dva dana, uključujući i noćenje u klinici. Stigao sam popodne, a otišao sljedećeg dana. Hvala Bogu, sve je u redu", rekao je ruski predsjednik.

I sam medicinski tim koji ga je pregledao je potvrdio da je predsjednik Rusije u odličnom zdravstvenom stanju. Putin smatra da su redovne kontrole ključne i da su odraz profesionalnosti, ali da bi voleo da ovi pregledi mogu da se obave za minut.

Vladimir Putin
Izvor: KRISTINA KORMILITSYNA/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Putin mora dvaput godišnje na preglede

Prema zakonskoj regulativi, Putin je obavezan da se dva puta godišnje podvrgne kompletnom medicinskom pregledu.  Ovaj protokol je uveden kako bi se obezbedila kompletna transparentnost zdravstvenog stanja šefa države.

Ovi pregledi se sprovode po najvišim svjetskim standardima. Putin ne propušta preglede, naročito jer i sam voli sport i često ističe koliko je bitno baviti se nekim sportom radi očuvanja dobrog zdravlja.

