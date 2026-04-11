Teheran demantovao da su američki brodovi prošli kroz Ormuski moreuz

Iranske oružane snage vratile su razarač američke mornarice koji je dolazio iz luke Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prema Ormuskom moreuzu, nakon upozorenja da će ciljati brod ako se približi, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Fars.

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

U međuvremenu, iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na visokog neimenovanog iranskog vojnog zvaničnika, odbacila je izvještaj američkog portala "Aksios" da su brodovi američke mornarice prešli Ormuski moreuz.

"Aksios" je ranije javio da je više brodova američke mornarice prošlo kroz moreuz bez koordinacije sa Teheranom.

IRIB navodi da je ta informacija "Aksiosa" lažna.

U međuvremenu, novinska agencija Fars je izvjestila, pozivajući se na sopstvenu istragu, da su iranske oružane snage pratile lokaciju razarača američke mornarice koji je krenuo iz luke Fudžejra ka Ormuskom moreuzu i da su o njegovom kretanju obavijestile iransku delegaciju u Islamabadu, koja je, zauzvrat, proslijedila informacije američkoj strani preko pakistanskog posrednika.

Iran je navodno izdao upozorenje razaraču i obavijestio pakistanskog posrednika da će brod postati meta napada u roku od 30 minuta ako nastavi da se kreće i da će ova situacija uticati na pregovore između SAD i Irana. To je dovelo do naređenja da se razarač zaustavi.

Prema podacima o praćenju brodova, nekoliko plovila kreće se prema Ormuskom moreuzu dok u Islamabadu traju mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Podaci platforme MarineTraffic pokazuju da se više brodova, uglavnom kineskih, kreće kroz ili prema ulazu u Perzijski zaljev.

Među njima je i kineski teretni brod koji je, nakon gotovo mjesec dana plovidbe iz iračke luke Umm Qasr, tokom noći prošao kroz područje u blizini moreuza.

Istovremeno, dva kineska tankera za sirovu naftu, kapaciteta oko 300.000 tona, kretala su se u subotu prema moreuzu, pri čemu su oba plovila bila u blizini iranske obale i, prema dostupnim podacima, bila natovarena.

Tanker za ukapljeni prirodni plin pod zastavom Bocvane, nazvan "Nidi", pokušao je po drugi put napustiti Zaljev, nakon što se prethodno vratio u petak, pokazuju podaci o kretanju brodova.

Iako je aktivnost povećana, ukupni saobraćaj i dalje je znatno ispod uobičajenog nivoa od oko 100 brodova dnevno.

Američki predsjednik Donald Tramp u četvrtak je kritikovao Iran zbog, kako je naveo, lošeg upravljanja prolazom nafte kroz Ormuski moreuz, poručivši da "to nije prema sporazumu".

Iranska poluzvanična agencija Tasnim objavila je da Teheran zadržava kontrolu nad uslovima tranzita kroz moreuz, navodeći kao razlog, kako tvrde, američka kršenja sporazuma o prekidu vatre i nastavak izraelskih napada na Hezbollah u Libanu.

Podsjećamo, delegacije SAD-a i Irana doputovale su u Islamabad, gdje učestvuju u mirovnim pregovorima.