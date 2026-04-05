Iran postavio uslov za otvaranje Ormuskog moreuza: Traže kompenzaciju za ratnu štetu

Iz kabineta iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana saopšteno je da će strateški važan Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok se dio prihoda od tranzita ne iskoristi za nadoknadu štete uzrokovane trenutnim sukobom.

Mehdi Tabatabai, zamjenik za komunikacije i informacije u iranskom predsjedničkom kabinetu, jasno je definisao stav Teherana u jeku rastućih tenzija na Bliskom istoku. Prema njegovim riječima, normalizacija plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih naftnih puteva direktno je uslovljena finansijskom kompenzacijom.

„Ormuski moreuz ponovo će se otvoriti tek kada se dio prihoda od tranzita iskoristi za kompenzaciju štete uzrokovane nametnutim ratom“, izjavio je Tabatabai.

Pored postavljanja uslova za moreuz, Tabatabai se osvrnuo i na retoriku američkog predsjednika Donalda Trampa. Optužio ga je da iz „očaja i ljutnje“ pribjegava uvredama i „glupostima“, istovremeno tvrdeći da je upravo administracija u Vašingtonu odgovorna za eskalaciju nasilja.

Napetost u regiji dostigla je vrhunac nakon 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran. Od tada je cijeli prostor u stanju visoke pripravnosti, a sukob se proširio na više država.

Iran je na ofanzivu uzvratio serijom napada dronovima i raketama, ciljajući:

Izrael (kao direktnog učesnika ofanzive).

Jordan i Irak.

Zemlje Persijskog zaliva u kojima su stacionirane američke vojne jedinice.

Blokada Ormuskog moreuza predstavlja ozbiljan izazov za svjetsku ekonomiju, s obzirom na to da kroz ovaj prolaz prolazi gotovo petina ukupne svjetske nafte.