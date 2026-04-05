Rat informacijama: Teheran negira Trampove tvrdnje o uspješnom spašavanju američkog pilota

Iranski državni mediji negirali su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da je spašen drugi član posade srušenog američkog borbenog aviona F-15, prenosi danas Si-En-En (CNN).

Izvor: screenshot/X/DT phots1/wannasak saetia/Shutterstock

Iranski mediji, uključujući Tasnim i druge državne agencije, tvrde da operacija spasavanja nije uspjela i da su američke snage pretrpjele gubitke tokom pokušaja spasavanja.

Prema njihovim izvještajima, nekoliko američkih letjelica, uključujući helikoptere Blek hok i transportni avion C-130, navodno je uništeno tokom akcije u južnom dijelu Irana.

Tramp je ranije danas saopštio da je drugi član posade F-15E Strajk igl, koji je nedostajao od petka kada je avion oboren, uspješno spasеn u složenoj operaciji i da je "bezbjedan i zdrav".

Iranska strana nije dala zvaničnu potvrdu ili demantij o spasavanju, već nastavlja da tvrdi da je akcija američkih snaga propala.