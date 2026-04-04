Iran odgovorio na ultimatum Trampa: "Cijeli Bliski istok postaće pakao za vas"

Iran odgovorio na Trampov ultimatum i posljednji rok od 48 sati da prihvate sporazum o miru ili da otvore Ormuski moreuz.

Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Iran je odgovorio na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa koji je dao Iranu rok od 48 sati da prihvate mirovni sporazum ili da otvore Ormuski moreuz. Za iranske državne medije oglasio se portparol iranske vlade koji je rekao da Trampa i Sjedinjene Države očekuje "pakao na Bliskom istoku", prenosi "Skaj Njuz".

"Ne zaboravite da, ako se agresija nastavi, pakao cijelog regiona će se sručiti na vas. Iluzija da ćete poraziti Islamsku Republiku Irana će se pretvoriti u baru u kojoj ćete potonuti", glasi odgovor Irana na pretnju američkog predsjednika.

Šta je tačno rekao Tramp?

Američki predsjednik je danas javno zapretio Iranu na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da imaju rok od 48 sati da prihvate mirovni sporazum ili da otvore Ormuski moreuz. Naveo je da će se "sručiti sav pakao na njih ako to ne urade".

"Prisjetite se kada sam dao rok Iranu rok od 10 dana da potpišu mirovni sporazum ili da otvore Ormuski moreuz. Vrijeme ističe.

Još 48 sati prije nego što se sav pakao sruči na vas. Slava Bogu", napisao je Tramp danas u toku dana.