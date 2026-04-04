Katapultirao se i nestao: SAD i Iran u potrazi za nestalim pilotom oborenog lovca F-15

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Potraga za američkim pilotom u Iranu ima dvije faze.

Američka vojska i dalje traga za drugim pilotom iz oborenog F-15 lovca koji je pogođen blizu Teherana u petak 3. aprila, piše "Bild". Jedan pilot je odmah spasen, dok za drugim traga i Iran koji čak nudi nagradu ako se pronađe živ.

Jučerašnji dan je bio najgori za američku vojsku od početka rata zbog gubitka čak dva aviona - lovca i A-10 Warthog. Pilot iz tog drugog aviona je odmah spasen, a njemački list je objavio tekst u kom je objavio kako izgleda cjelokupna procedura potrage.

Kada se to desi, aktivira se protokol "izvlačenje osoblja". Prvi i osnovni cilj je pronaženje nestale osobe prije neprijatelja, u ovom slučaju Irana.

Zarobljenici su gotovo uvijek iskorišćavani u propagandne svrhe o čemu je govorio i penzionisani britanski pilot koji je oboren 1991. tokom Zalivskog rata. Svi piloti, prije odlaska u rat, prolaze posebne obuke za slučaj da budu pogođeni - SERE obuka za preživljavanje.

Drugi cilj u potrazi za nestalim saborcem jeste zaštita svoje tehnologije. U ovom slučaju je to oboreni avion koji može Iranu da bude možda čak i vrijedniji od samog zarobljenika jer može da istraži do najsitnijih detalja tehnologiju koji koriste Sjedinjene Države.

