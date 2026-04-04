Iran otvara Ormuski moreuz za osnovnu robu

Iran otvara Ormuski moreuz za osnovnu robu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Iran je odobrio prolaz brodova koji prevoze osnovnu robu do svojih luka kroz Ormuski moreuz, navodi se u pismu koji je objavila iranska novinska agencija Tasnim.

Šta treba znati o Ormuskom moreuzu Izvor: Shutterstock

U pismu se navodi da brodovi koji se kreću ka iranskim lukama, uključujući i one koji se trenutno nalaze u Omanskom zalivu, moraju da koordinišu sa vlastima i da se pridržavaju utvrđenih protokola za prolazak kroz moreuz.

Iran je zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji obično prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine naftom, kao odmazdu za američko-izraelske napade koji su počeli 28. februara.

Osnovna roba obuhvata proizvode neophodne za svakodnevni život i preživljavanje, kao što su hrana, voda, osnovni higijenski proizvodi i lijekovi.

Tokom vanrednih situacija, ovaj pojam definiše artikle koji moraju biti dostupni bez ograničenja, uključujući osnovne životne namirnice, sredstva za čišćenje i ličnu zaštitu.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

