Iran otvara Ormuski moreuz za osnovnu robu

Iran je odobrio prolaz brodova koji prevoze osnovnu robu do svojih luka kroz Ormuski moreuz, navodi se u pismu koji je objavila iranska novinska agencija Tasnim.

U pismu se navodi da brodovi koji se kreću ka iranskim lukama, uključujući i one koji se trenutno nalaze u Omanskom zalivu, moraju da koordinišu sa vlastima i da se pridržavaju utvrđenih protokola za prolazak kroz moreuz.

Iran je zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji obično prolazi oko petine ukupne svjetske trgovine naftom, kao odmazdu za američko-izraelske napade koji su počeli 28. februara.

