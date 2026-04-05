Amerikanci spasili i drugog pilota F-15, objavljeni detalji

SAD su spasile pilota zarobljenog iza neprijateljskih linija nakon što je Iran oborio američki lovac F-15, saopštila je jutros Bijela kuća.

„Tokom proteklih nekoliko sati, američka vojska je sprovela jednu od najopasnijih operacija potrage i spasavanja u istoriji“, rekao je Tramp u saopštenju koje je na društvenim mrežama objavila portparolka Bele kuće Karolina Livi

WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Member Officers, who also happens to be a highly…

Tramp je rekao da je pilot povrijeđen, ali da će biti dobro. Ovo je efikasno okončalo krizu za predsjednika, koji je u šestoj nedjelji rata sa Iranom.

Ubrzo nakon što je Iran objavio da je njegova protivvazdušna odbrana oborila F-15, pronađen je prvi član posade, a SAD su pokrenule opsežnu potragu za drugim preostalim članom.