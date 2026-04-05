"Otvorite prokleti moreuz, ludi gadovi!": Tramp potpuno izgubio živce, Iranu obećao "život u paklu"

U novoj objavi, Tramp koristi uvredljiv jezik prijeteći Iranu zbog zatvorenog Ormuskog moreuza.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je poruku na svojoj društvenoj mreži u kojoj uz upotrebu psovki prijeti Iranu da ponovo otvori Ormuski moreuz.

U objavi pominje mogućnost gađanja civilne infrastrukture i poručuje Iranu da će "živjeti u paklu" ukoliko se ključni pomorski prolaz ne otvori.

Poruka dolazi uoči roka koji je sam postavio Teheranu da do ponedeljka ponovo otvori moreuz, koji je praktično zatvoren od izbijanja rata krajem februara.

"Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničega sličnog!!! Otvorite prokleti moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - samo gledajte! Slava Alahu. Predsjednik Donald Dž. Tramp".