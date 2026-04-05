Alkatraz u fokusu Bijele kuće: Tramp traži milione da ponovo oživi najozloglašeniji zatvor na svijetu

Bijela kuća traži 152 miliona dolara za obnovu Alkatraza u savremeni zatvor, nakon Trampove najave o ponovnom otvaranju ove lokacije.

Bijela kuća je u petak zatražila 152 miliona dolara kako bi nekadašnje zatvorsko ostrvo Alkatraz ponovo stavila u funkciju, nadovezujući se na prošlogodišnji poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se popularna turistička destinacija u zalivu San Francisko ponovo pretvori u zatvor.

Prijedlog budžeta za 2027. godinu

Ovaj zahtev uključen je u prijedlog budžeta koji je Bijela kuća objavila za finansiranje vlade u fiskalnoj 2027. godini. Takve zahtjeve Kongres uglavnom tretira kao preporuku, a ne kao obavezujuće odluke.

Budžet predviđa sredstva za Savezni biro za zatvore kako bi se pokrili troškovi prve godine obnove Alkatraza u "savremeni zatvorski objekat visokog nivoa bezbjednosti".

Zatvor je zatvoren 1969. godine i od tada se nalazi pod upravom Nacionalne službe za parkove.

Trampova najava: povratak Alkatraza

Tramp je u maju prošle godine na društvenim mrežama objavio da naređuje Birou za zatvore, Ministarstvu pravde SAD i drugim agencijama da "ponovo otvore značajno prošireni i obnovljeni ALKATRAZ, kako bi u njega smjestili najopasnije i najbrutalnije prestupnike u Americi".

Zatvor iz kog "nema bjekstva"

Alkatraz, otvoren 1934. godine, važio je za najbezbjedniji zatvor u SAD zahvaljujući svojoj ostrvskoj lokaciji, ledenoj vodi i jakim morskim strujama.

Zvanično, nijedno bjekstvo nikada nije uspješno izvedeno, iako se pet zatvorenika vodi kao "nestali i vjerovatno utopljeni".

Ozloglašeni zatvorenici i visoki troškovi

Pre zatvaranja, u Alkatrazu su boravili ozloglašeni kriminalci poput Al Kaponea i Džejmsa Vajtija Baldžera..

Prema podacima Biroa za zatvore, zatvor je zatvoren jer je njegovo održavanje bilo preskupo - gotovo tri puta skuplje od bilo kog drugog saveznog zatvora.

