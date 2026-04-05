Od 48 sati do novog ultimatuma: Ovo su svi rokovi koje je Tramp dao Iranu

Tramp ponovo prijeti Iranu da otvori Ormuski moreuz do 6. aprila, uz seriju rokova i odlaganja napada na energetsku infrastrukturu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je zaprijetio Iranu da mora da otvori Ormuski moreuz do 6. aprila (ponedjeljak), ali je tokom sukoba više puta mijenjao rokove i odlagao najavljene napade.

Prvi rok: pretnja uništenjem elektrana

Dana 21. marta Tramp je poručio da će "napasti i uništiti" energetska postrojenja u Iranu, počevši od najvećih, ukoliko moreuz ne bude otvoren u roku od 48 sati.

Drugi rok: prvi ustupak

Samo dva dana kasnije, Tramp je izjavio da su razgovori između dvije strane "veoma dobri i produktivni", nakon čega je odložio napade na energetsku infrastrukturu za pet dana.

Treći rok: dodatno pomjeranje

Dana 27. marta rok je ponovo produžen, ovog puta za 10 dana, kako je naveo, na zahtjev iranske vlade, čime je novi krajnji rok pomjeren na 6. april.

Novo upozorenje: još 48 sati

Kako se približavao krajnji rok, Tramp je juče ponovo zaprijetio Iranu, navodeći da ima još "48 sati" prije nego što uslijedi "potpuni haos“.

Najnovija prijetnja

U najnovijoj objavi na društvenim mrežama, uz upotrebu uvredljivog jezika, Tramp je ponovio svoju prijetnju i dodatno podigao tenzije u regionu.

Ova serija rokova i odlaganja pokazuje da, uprkos oštroj retorici, postoje pokušaji pregovora i izbjegavanja direktne eskalacije sukoba.