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Uhapšen muškarac koji je ukrao "kedi" u Prijedoru: Uzazvao nesreću pa sletio s puta

Uhapšen muškarac koji je ukrao "kedi" u Prijedoru: Uzazvao nesreću pa sletio s puta

Autor Haris Krhalić
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Policija u Prijedoru uhapsila je M. G. zbog sumnje da je ukrao VW kedi, a zatim tokom vožnje izazvao saobraćajnu nezgodu i sletio s puta.

shutterstock_1825195001.jpg Izvor: Shutterstock

Prijedorska policija uhapsila je M. G. iz Prijedora zbog sumnje da je ukrao VW kedi, a zatim tokom vožnje izazvao saobraćajnu nezgodu i sletio s kolovoza.

Policiji je juče prijavljeno da je ukradeno putničko motorno vozilo marke VW kedi, nakon čega su policijski službenici krenuli u rasvjetljavanje slučaja.

Ubrzo su došli do saznanja da se sa krađom može povezati M. G. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je osumnjičeni ukrao vozilo, a potom tokom vožnje prouzrokovao saobraćajnu nezgodu i sletio s kolovoza.

Policija nastavlja rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će Okružnom javnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Protiv osumnjičenog će nadležnom sudu biti podnesen i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja počinjenih po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

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