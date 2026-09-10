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Novi protest za Bukovu kosu: "Pozivamo političare na grupni se*s"

Novi protest za Bukovu kosu: "Pozivamo političare na grupni se*s"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Protest zbog rada rudnika na Bukovoj Kosi biće održan 12. septembra na glavnom gradskom trgu u Prijedoru. Organizatori pozivaju građane na okupljanje.

Protest zbog rudnika na Bukovoj Kosi 12. septembra u Prijedoru Izvor: Prijedor se budi

U Prijedoru će 12. septembra biti održan protest zbog nezakonitog rada rudnika na Bukovoj Kosi.

Protest je zakazan za 12 časova na glavnom gradskom trgu, a organizatori pozivaju građane Prijedora i mještane Bukove Kose da se pridruže skupu.

Protest se održava pod nazivom S.E.K.S., što je skraćenica za "Stop Eksploataciji – Korupcija Smrdi", a organizatori su poziv građanima ispratili i provokativnom porukom: "Dosta su političari u nas penetrirali, pa hajde da to ozvaničimo!" Zbog toga su u pozivu političare ironično pozvali na "grupni seks".

Kako navode organizatori, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banjaluke preduzeli su pravne korake sa ciljem zabrane rada rudnika na Bukovoj Kosi, te tvrde da su u sudskom postupku dobili odluke u svoju korist.

Međutim, rudnik i dalje radi, dok nadležne institucije, policija i inspekcijski organi ne sprovode sudske odluke.

U pozivu za protest organizatori navode da je "dosta tihe patnje i lažne uloge žrtve", te pozivaju građane da pokažu da postoji, kako kažu, "kritična masa ljudi koja ne trpi nezakonje, nepravdu i političke laži".

"Tražimo od građana Prijedora i mještana Bukove Kose da se sami pozovu na ovaj javni skup i da svi zajedno pokažemo da postoji kritična masa ljudi koja ne trpi nezakonje, nepravdu i političke laži", naveli su organizatori.

Na kraju poziva poručuju: "Hajde da se okupimo i pokažemo kako to izgleda jedna lijepa, zdrava narodna penetracija!"

Izvor: Neformalna grupa građana "Prijedor se bu(d)ni!"

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Tagovi

Bukova kosa Prijedor protest

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