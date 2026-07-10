Velika pobjeda mještana i aktivista: Vrhovni sud RS poništio koncesiju za Bukovu kosu

Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu kojom je poništio rješenje Vlade Republike Srpske o dodjeli koncesije za istraživanje uglja na ležištu "Bukova kosa" kod Prijedora, čime je napravljen značajan presedan za zaštitu životne sredine i ljudskih prava.

Izvor: Centar za životnu sredinu

Presuda je donesena u postupku vanrednog preispitivanja odluka nižestepenog suda, kojima su tužbe Centra za životnu sredinu i mještana Bukove kose, podnesene 2023. godine, prvobitno bile odbijene kao neosnovane.

Centar za životnu sredinu i mještani tužili su Vladu zbog izostanka legitimne javne politike i adekvatnog uključivanja zainteresovane javnosti. Sporno je bilo i što Dokument o politici dodjele koncesija u Republici Srpskoj nije ažuriran od 2006. godine, te Vlada nije imala adekvatno pravno uporište za dodjelu koncesije. Iako su ovakvi pravni propusti javno ukazivani, to nije zaustavilo realizaciju istraživanja i otvaranje rudnika.

Vrhovni sud je sada, tri godine kasnije, odlučio u korist tužilaca, potvrđujući da javnost ima legitiman pravni interes da ospori odluke Vlade koje nisu u skladu sa propisima i koje nose rizik po pravo građana na zdravu životnu sredinu.

Redžib Skomorac, viši pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu, povodom ove odluke je izjavio:

"Ovo predstavlja vrijedan presedan za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i interes zaštite životne sredine. Sud uspostavlja bitnu vezu između nezakonite dodjele koncesije i povrede procesnih i materijalnih prava javnosti. Zloupotreba autonomije ekonomskog odlučivanja izvršne vlasti, kada je ono nerazdvojivo od pitanja zaštite životne sredine, više nije moguće. Nadamo se da ova odluka u zakonske okvire vrati postupanja nadležnih organa, ali i druge projekte koje smo osporili, gdje postupci još traju".

Advokat Dragana Stanković, koja je zastupala tužioce u ovom postupku, istakla je važnost pravnih stavova suda:

"Zadovoljna sam ovom važnom presudom Vrhovnog suda. Prihvaćeni su navodi da mještani, i Centar, imaju pravo da osporavaju odluku Vlade da njihova životna sredina uopšte bude predmetom koncesije koja može da je ugrozi, jer je to pitanje koje zadire u njihova prava. Vrhovni sud je jasno svojim stavom potvrdio i da nepoštivanje zakonskih procesnih jemstava transparentnosti i zaštite životne sredine osujećuje zakonski cilj da koncesija bude dodijeljena najbolje kvalifikovanom ponuđaču. Napominjem da je jedno od tih jemstava i načelo nediskriminacije, pa smo tokom postupka ukazivali i na problematičnost uslova postavljenih u samom javnom pozivu za dodjelu koncesije, za koje smatramo da su diskriminatorni i da ne mogu obezbijediti izbor najboljeg ponuđača. Vrhovni sud je upozorio i da je ova koncesija dodijeljena bez navođenja razloga iz kojih bi se moglo zaključiti koji su zakonski kriterijumi za dodjelu ispunjeni, te da su time i tužioci spriječeni da valjano osporavaju takvu odluku".

Dok se pravna bitka vodila, mještani na terenu trpe posljedice izvođenja geoloških istraživanja i eksploatacije, uključujući zagađenje vazduha i voda, uzurpaciju privatne imovine i ugroženu bezbjednost. Miroslav Stakić, aktivista i mještanin Bukove kose, poručio je da se borba nastavlja.

"Ovom presudom je konačno ogoljen sav besmisao i bezakonje kojem smo izloženi već tri godine. Otvaranjem ovog rudnika mještani su ostali bez vode i bez mogućnosti da udišu zdrav vazduh zbog konstantnog samozapaljenja uglja. Lokalni put više nije bezbjedan, a privatna imovina nam se bukvalno otima pred očima. Od samog početka smo potpuno isključeni iz procesa odlučivanja po pitanju Bukove kose, nismo imali ni javne rasprave, niti pravo da kažemo ijednu riječ o sudbini naših ognjišta. Na djelu vidimo nezapamćenu devastaciju i zloupotrebu moći, koja nikako ne bi smjela da se dešava u 21. vijeku. Ova presuda je dokaz da smo pravno bili u pravu, ali naša borba na terenu se nastavlja sve dok se ova otimačina potpuno ne zaustavi", rekao je.

Ovaj slučaj dobio je i međunarodnu pažnju. Izvještaj Specijalne izvjestiteljice UN-a Mary Lawlor iz 2026. godine preporučio je reviziju dozvola za ovaj rudnik, a u decembru 2025. godine slučaj je iznesen i pred Komitet UN-a za usklađenost sa Aarhuskom konvencijom. Iako je ekološka dozvola za ovaj rudnik do sada poništena dva puta, eksploatacija se nastavlja, a mještani nakon odluke Vrhovnog suda sada očekuju hitno revidiranje zakonitosti rada rudnika i zaštitu osnovnih ljudskih prava.