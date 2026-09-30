Zbog izvođenja radova: Izmjena režima saobraćaja na kružnom toku kod Audi servisa

Zbog izvođenja radova na kružnom toku kod Audi servisa doći će do izmjene u režimu saobraćaja naredna 24 sata.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je objavila Gradska uprava Banjaluka, po zahtjevu izvođača radova, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izdalo je rješenje o izmjeni u režimu odvijanja saobraćaja na ukrštanju magistralnog puta M1-108 (dionica: Banja Luka 4 – Banja Luka 5) i ulice Bulevar Vojvode Živojina Mišića, a zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Naime, izmjena u režimu saobraćaja biće na snazi od danas, 30. septembra od 17 časova do sutra, četvrtka 1. oktobra takođe do 17 časova.

Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

(Mondo)