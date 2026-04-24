Banjaluka dobija spomenik knezu Lazaru: Stanivuković raspisao tender vrijedan 1.7 miliona KM

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Grad Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem planira dati 1,7 miliona KM sa porezom za spomenik kneza Lazara visok osam metara na raskrsnici u banjalučkom naselju Lazarevo

spomenik knezu milošu u banjaluci raspisan tender Izvor: Banjaluka.rs.ba

Grad je raspisao nabavku za izgradnju spomenika knezu Lazaru sa parternim i pejzažnim uređenjem na kružnoj raskrsnici ulica Ivana Gorana Kovačića, Braće Pišteljića, Knjaza Miloša i Bulevar srpske vojske, javlja Capital.

Od ponuđača, osim projekta, traže i izgradnju temelja, postamenta, izradu parternih zidova, ali izradu modela u glini.

"Livenje modela u bronzi u razmjeri 1:1. Dimenzije izlivenog i montiranog modela moraju da zadovolje minimum 800×372 (visina puta širina), ne računajući postament", istaknuto je u tenderskoj dokumentaciji.

Zahtijevaju i transportovanje modela i traže da se obrati pažnja na gabarite samog spomenika i zaštitu elemenata koji se transportuju.

Naglašavaju da su potrebni i sastavljanje i montaža spomenika na mjestu postavljanja istog.

Kada su u pitanju tehnička i profesionalna sposobnost od ponuđača traže da je imao uspješno iskustvo u realizaciji jednog ugovora, sa predmetom izgradnje spomenika ili slično, u zadnjih pet godina u minimalnoj ukupnoj vrijednosti od 450.000 KM sa PDV-om.

Rok za prijem i otvaranje ponuda je 14. maj ove godine.

Podsjetimo, u Banjaluci je krajem septembra 2024. godine otkriven spomenik kralju Tvrtku Kotromaniću i to u najvećoj kružnoj raskrsnici u blizini tvrđave Kastel.

U avgustu iste godine je otkriven i spomenik Kulinu banu u centru Banjaluke.

Nnn

A periferija neka se guśi u deponiiji, kanalizaciji i putevima sa rupom do rupe

Tata

Putevi ,kanalizacija itd to nije ni bitno.

Niko

Majko mila sta se i radi sa narodnim parama.

