Trka obustavlja saobraćaj: Evo kuda u Banjaluci nećete moći automobilom

Autor D.V.
Zbog održavanja tradicionalne Humanitarne međunarodne ulične trke "Banjaluka K", u organizaciji Atletskog kluba invalida i Banjalučke trkačke lige, povodom Dana grada, u nedjelju, 26. aprila, biće obustavljen saobraćaj u nekoliko banjalučkih ulica.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da će se izmjene u saobraćaju odvijati u sljedećim ulicama:

  • u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Marijom Bursać, u vremenskom periodu od 07.00 do 12.00 časova,
  • u Aleji Svetog Save, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Vase Pelagića, do spoja sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova,
  • u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskh pobjednika, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova,
  • u Ulici Olimpijskih pobjedinka, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića, do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova,
  • u Ulici Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Vidovdanske ulice do ulice Olimpijskih pobjednika, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova,
  • u Vidovdanskoj ulici, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova,
  • u Kninskoj ulici, na dijelu od Bulevara cara Dušana (ne obustavlja se ), do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova,
  • u Ulici Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Kninskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova i
  • u Ulici Vuka Karadžića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Jovana Dučića do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, u vremenskom periodu od 08.15 do 10.30 časova.

Iz Odjeljenja napominju da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 07.00 do 12.00 časova na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju u gore navedenim ulicama biti izvršeno preusmjeravanje autobusa na alternativne ulice.

Dodaju da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 07.00 do 12.00 časova autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera saobraćati Zapadnim tranzitom do kružnog toka kod Energomonta, dok će autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera juga biti preusmjereni na tzv. "Zapadni tranzit", a iz smjera Kotor Varoša na tzv. „Istočni tranzit“.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske.

