Stomatološka prevara u Banjaluci: Izdavali lažne račune i prisvojili skoro 10.000 KM

Doktor stomatologije i zubni tehničar iz Banjaluke osumnjičeni su da su pacijentima pružali stomatološke i protetske usluge koje su naplaćivali izdavanjem lažnih računa i zdravstvenoj ustanovi pričinili materijalnu štetu od oko 9.750 KM.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su osumnjičeni S. D. i O. Š.

Sumnjiče se da su od 2022. do 2025. godine protivpravno prisvojili novac i pričinili materijalnu štetu zdravstvenoj ustanovi.

Protiv njih je danas podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.