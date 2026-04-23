Banjaluka obilježila Dan grada: Defile, torta, koncert i svijetleće srce na Kastelu (FOTO)

Banjaluka je večeras obilježila Dan grada Banjaluke uz bogat program koji je privukao veliki broj građana i posjetilaca.

Izvor: Grad Banjaluka

Mnoštvo sugrađana pridružilo se proslavi Dana grada koja je uz svečani defile, tortu i koncert „Rok simfonije“ upriličena na tvrđavi Kastel.

Atmosferu je dodatno upotpunila i spektakularna svjetlosna instalacija lebdećeg srca, koja simbolično prati ovogodišnji slogan „Banjaluka – grad velikog srca“.

Zajedno sa saradnicima proslavi se pridružio i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da je od svega najvažnije da važne dane uvijek dočekujemo zajedno, u slozi, jedinstvu i ljubavi sa našim građanima.

"Banjaluka je ljubav koju nosimo u sebi. Grad koji grli, prašta, podržava i u kojem uvijek ima mjesta za sve. Banja Luka je grad velikog srca", poručio je gradonačelnik.

Stanivuković je na Trgu Krajine zaigrao i kolo sa okupljenim građanima.

Vise nahttps://t.co/b7tPy3AjG9pic.twitter.com/L1Y2SbMTnP — BL Portal (@bl_portal)April 23, 2026

Program proslave Dana grada biće nastavljen i u narednim danima, te vas već sutra, 24. aprila od 19.00 časova na tvrđavi Kastel očekuje koncert dječijeg hora „Vrapčići“, te nastupi Vokalnog ateljea „MaMa Vox“ i članova Songwriting hub-a.

Subota, 25. april rezervisana je za Banjalučku trkačku ligu, u okviru koje će biti organizovane dječije trke, nakon čega će na tvrđavi Kastel uslijediti proglašenje pobjednika i di-džej žurka.

(Mondo)