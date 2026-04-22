Dragoljubu Davidoviću uručen "Ključ grada"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Bivšem gradonačelniku Banjaluke Dragoljubu Davidoviću danas je uručen "Ključ grada" sa Poveljom "Počasni građanin grada Banjaluka" na svečanoj akademiji povodom 22. aprila, Dana grada.

Ovo priznanje se dodjeljuje za djela i rad od opšteg značaja u svim oblastima stvaralaštva.

Dobitnici nagrade "Zlatni grb grada Banjaluka", odnosno priznanja za izuzetan doprinos razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti sporta su Jelisaveta Karađorđević, Saša Hajduković, Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe", profesor Nebojša Popović, doktor Zdenka Gojković, Draško Ilić, te posthumno protojerej-stavrofor Ermolaos Masaras.

Plaketa "Sestre Gajić", koja se dodjeljuje za izuzetna humana djela, pripala je Jasminki Vučković, Zoranu Gvozdenu i Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Proslava Dana grada biće nastavljena tokom cijele ove sedmice prigodnim programom. Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.

