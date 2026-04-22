Dragoljubu Davidoviću uručen "Ključ grada"

Bivšem gradonačelniku Banjaluke Dragoljubu Davidoviću danas je uručen "Ključ grada" sa Poveljom "Počasni građanin grada Banjaluka" na svečanoj akademiji povodom 22. aprila, Dana grada.

Ovo priznanje se dodjeljuje za djela i rad od opšteg značaja u svim oblastima stvaralaštva.

Dobitnici nagrade "Zlatni grb grada Banjaluka", odnosno priznanja za izuzetan doprinos razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti sporta su Jelisaveta Karađorđević, Saša Hajduković, Humanitarna organizacija "Srbi za Srbe", profesor Nebojša Popović, doktor Zdenka Gojković, Draško Ilić, te posthumno protojerej-stavrofor Ermolaos Masaras.

Plaketa "Sestre Gajić", koja se dodjeljuje za izuzetna humana djela, pripala je Jasminki Vučković, Zoranu Gvozdenu i Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Proslava Dana grada biće nastavljena tokom cijele ove sedmice prigodnim programom. Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.