Izglasani dobitnici aprilskih nagrada: "Ključ grada" Dragoljubu Davidoviću

Na sedmoj sjednici Skupštine Grada odbornici su izlasali dobitnike aprilskih nagrada, koje se tradicionalno dodjeljuju na svečanoj akademiji povodom 22. aprila – Dana grada Banje Luke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dobitnik nagrade „Ključ Grada“ sa poveljom „Počasni građanin grada Banje Luke“, priznanja koje se dodjeljuje kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva je Dragoljub Davidović, inače bivši gradonačelnik ovog grada..

Dobitnici priznanja „Zlatni grb grada Banje Luke“, odnosno priznanja za izuzetan doprinos razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti sporta su: Jelisaveta Karađorđević, Saša Hajduković, Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“, prof. dr Nebojša Popović, dr Zdenka Gojković, Draško Ilić i protojerej – stavrofor Ermolaos Masaras (postuhmno).

Plaketa „Sestre Gajić“ koja se dodjeljuje za izuzetna humana djela pripašće dr Jasminki Vučković, dr Zoranu Gvozdenu i Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti ISKRA.

Dobitnici „Plakete grada Banje Luke“, priznanja za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture i ispoljenu hrabrost su: Ansambl „Lira“, Vladimir Simić, Predrag Ćurković, Ozren Đurđević, 2. izviđačko-diverzantski odred „Orlovi Grmeča“, Dijana Bogdanović, Đorđe Marković (posthumno), Perica Ivanović, dr Ives Šindrak, Tanja Stupar Trifunović, Jelena Stojaković, Srđan Babić, Tomas Damjanović, Maja Davidović i Kuća Milanovića.

Dobitnici „Nagrada grada Banja Luka – mladima“ su: Luka Ivičić, Nikša Trivunović, Katarina Nikić, Milica Puhalo, Milica Sirovina, Ilija Ivanović, Lazar Marjanac, Miloš Radaković, Milica Stanković, Matej Deket, Milana Railić, Ivana Bobić, Sara Malinović, Filip Novaković i Nikša Petrović.

