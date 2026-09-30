Drama na letu za Tel Aviv: Poslan signal za moguću otmicu, ispostavilo se da su se piloti potukli

Avion Flydubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv poslao je signal za moguću otmicu i prinudno sletio u Saudijsku Arabiju.

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Avion kompanije Flydubai na letu FZ1073 iz Dubaija za Tel Aviv preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što je posada tokom leta poslala hitne signale i prijavila mogući incident nezakonitog ometanja leta.

Iz kompanije su potvrdili da je incident izazvan sukobom u avionu, odnosno da je došlo do sukoba između pilota u kokpitu.

Posada je najprije aktivirala kod 7700, koji označava opštu vanrednu situaciju, a potom i kod 7500, koji se koristi za prijavu nezakonitog ometanja ili moguće otmice aviona.

Nakon aktiviranja tih kodova avion je promijenio kurs i uputio se prema Saudijskoj Arabiji. U jednom trenutku izgubljen je kontakt sa letjelicom, dok avionu nije bilo dozvoljeno da sleti na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

Prema dostupnim informacijama, piloti određeno vrijeme nisu komunicirali sa kontrolama leta u Izraelu i Jordanu.

Zbog prvih informacija o mogućoj otmici, izraelsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je dva borbena aviona.

Situacija je izazvala hitne konsultacije u izraelskom vrhu. Premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac održali su sastanak o bezbjednosnoj situaciji, dok je načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga Ejal Zamir održao hitnu procjenu povodom incidenta.

Na letu je, prema dostupnim informacijama, bilo oko 180 putnika, među kojima približno 100 izraelskih državljana.

Avion je bezbjedno sletio u Saudijsku Arabiju, a prema dosad dostupnim informacijama niko nije povrijeđen.