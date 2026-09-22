Srušio se američki avion F-16 u NATO bazi u Njemačkoj

Američki F-16 pao je prilikom slijetanja u vazduhoplovnu bazu Špandahlem, pri čemu je povrijeđeni pilot uspio da izbjegne pogibiju iskakanjem iz letjelice prije samog udara.

Izvor: Shutterstock/Radoslaw Maciejewski

Vojni avion se srušio u jednoj NATO bazi u Njemačkoj. Zvaničnici su saopštili da se avion srušio danas popodne u vazduhoplovnoj bazi Špandahlem u Njemačkoj i da je pokrenuta hitna intervencija. Dodali su da je jedna osoba povrijeđena u incidentu.

Lokalni mediji izvijestili su da je avion bio američki borbeni avion F-16. List Trierischer Volksfreund objavio je da je borbeni avion u trenutku incidenta prilazio aerodromu. List je dodao da je pilot aviona uspio bezbjedno da se katapultira, ali da je tom prilikom zadobio povrede.

Military plane crashes at Nato air base in Germany https://t.co/3nuWcZxsdH — Daily Mail (@DailyMail)September 22, 2026

Birte Tomsen, gradonačelnica obližnjeg grada Špajhera, rekla je lokalnim medijima da je videla avion kako naglo gubi visinu, nakon čega je počeo da se pojavljuje dim. Kada je to ugledala, pozvala je hitne službe.

I drugi stanovnici prijavili su da se vidi stub dima koji je, kako se činilo, dolazio iz pravca NATO baze. Vazduhoplovna baza nalazi se u blizini grada Špandahlema, koji se nalazi u okrugu Bitburg-Prim, u oblasti Ajfel. U bazi je smještena eskadrila američkih aviona F-16.

(Mondo.rs)