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Baka oborila Ginisov rekord sa 97 godina: Preživjela moždani udar, pa stala na krilo aviona

Baka oborila Ginisov rekord sa 97 godina: Preživjela moždani udar, pa stala na krilo aviona

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Beti Bromidž sa svojih 97 godina oborila je sopstveni Ginisov svjetski rekord u hodanju po krilu aviona.

Baka oborila Ginisov rekord sa 97 godina Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Beti Bromidž, baka iz engleskog Čeltenama stara 97 godina, 2025. godine doživjela je moždani udar, a ove godine oborila je Ginisov svjetski rekord kao najstarija žena koja je hodala po krilu aviona.

Iako je u avgustu prošle godine prebrodila ozbiljne zdravstvene probleme, koji su ostavili posljedice na njen govor, to je nije pokolebalo i odvratilo od igranja uloge pravog hazardera.

Hrabri podvizi Beti imaju ceo istorijat

Obaranje Ginisovog rekorda Beti je pošlo za rukom i prije četiri godine, kada je prvi put postavila sopstveni rekord. Gotovo pola decenije kasnije, oborila ga je ponovo u istoj disciplini, nadmašivši samu sebe.

Beti je od svoje 87. godine izvela čak šest "šetnji po krilu aviona".

"Inače bi mi život jednostavno bio dosadan. Ne mogu da vozim, ne vidim baš najbolje i pomalo samu sebe frustriram. Zato želim da radim ono što mogu!", rekla je Beti.

Pogledajte kako je izgledalo Betino obaranje sopstvenog rekorda:

Jedini problem joj je, kako je otkrila, visina:

"Najteže mi pada penjanje na krilo, jer sam prilično niska. Ipak, kada se jednom popnem, nema nikakvih problema. Zabavni park je mnogo gori!".

Humanost iznad svega

I sama Beti nikada ne zaboravlja da pažnju posveti i nekim osnovnim ljudskim vrijednostima, te je prikupljala novac i za odjeljenje za liječenje moždanog udara u Opštoj bolnici u Čeltenamu, gdje se osoblje brinulo o njoj kada je bila bolesna.

Dodala je i da je svjesna da takav njen stav može da napravi razliku, ali i zato što su je inspirisale riječi koje je pročitala na zidu bolnice u kojoj je radila kao medicinska sestra:

"Kroz ovaj svijet prolazimo samo jednom. Sve dobro što možemo da učinimo, svaku dobrotu koju možemo da pokažemo, treba da učinimo sada. Ne odlažite i ne zanemarujte to, jer ovuda možda više nikada nećete proći!".

Iako na korak od obilježavanja vijeka života na zemlji, planovi joj postaju sve veći:

"Moraću da smislim nešto kada napunim 100 godina, da uradim nešto posebno".

(MONDO)

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Tagovi

Ginisov rekord baka avion

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