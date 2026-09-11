Beti Bromidž sa svojih 97 godina oborila je sopstveni Ginisov svjetski rekord u hodanju po krilu aviona.

Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Beti Bromidž, baka iz engleskog Čeltenama stara 97 godina, 2025. godine doživjela je moždani udar, a ove godine oborila je Ginisov svjetski rekord kao najstarija žena koja je hodala po krilu aviona.

Iako je u avgustu prošle godine prebrodila ozbiljne zdravstvene probleme, koji su ostavili posljedice na njen govor, to je nije pokolebalo i odvratilo od igranja uloge pravog hazardera.

Hrabri podvizi Beti imaju ceo istorijat

Obaranje Ginisovog rekorda Beti je pošlo za rukom i prije četiri godine, kada je prvi put postavila sopstveni rekord. Gotovo pola decenije kasnije, oborila ga je ponovo u istoj disciplini, nadmašivši samu sebe.

Beti je od svoje 87. godine izvela čak šest "šetnji po krilu aviona".

Vidi opis Baka oborila Ginisov rekord sa 97 godina: Preživjela moždani udar, pa stala na krilo aviona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"Inače bi mi život jednostavno bio dosadan. Ne mogu da vozim, ne vidim baš najbolje i pomalo samu sebe frustriram. Zato želim da radim ono što mogu!", rekla je Beti.

Pogledajte kako je izgledalo Betino obaranje sopstvenog rekorda:

Jedini problem joj je, kako je otkrila, visina:

"Najteže mi pada penjanje na krilo, jer sam prilično niska. Ipak, kada se jednom popnem, nema nikakvih problema. Zabavni park je mnogo gori!".

Humanost iznad svega

I sama Beti nikada ne zaboravlja da pažnju posveti i nekim osnovnim ljudskim vrijednostima, te je prikupljala novac i za odjeljenje za liječenje moždanog udara u Opštoj bolnici u Čeltenamu, gdje se osoblje brinulo o njoj kada je bila bolesna.

Dodala je i da je svjesna da takav njen stav može da napravi razliku, ali i zato što su je inspirisale riječi koje je pročitala na zidu bolnice u kojoj je radila kao medicinska sestra:

"Kroz ovaj svijet prolazimo samo jednom. Sve dobro što možemo da učinimo, svaku dobrotu koju možemo da pokažemo, treba da učinimo sada. Ne odlažite i ne zanemarujte to, jer ovuda možda više nikada nećete proći!".

Iako na korak od obilježavanja vijeka života na zemlji, planovi joj postaju sve veći:

"Moraću da smislim nešto kada napunim 100 godina, da uradim nešto posebno".

(MONDO)