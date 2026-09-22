Evropska federacija novinara: Opstanak BHRT-a ozbiljno ugrožen, institucije hitno da djeluju

Evropska federacija novinara (EFJ) upozorila je da je opstanak Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) ozbiljno ugrožen i pozvala domaće i evropske institucije da hitno preduzmu mjere kako bi se spriječio prestanak rada javnog medijskog servisa.

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EFJ se u apelu pridružio Udruženju BH novinari (BHN), koje je upozorilo da se BHRT nalazi na pragu gašenja. Zbog nedostatka sredstava, BHRT je prošle sedmice počeo smanjivati programske sadržaje, dok su bankovni računi ovog javnog servisa blokirani više od mjesec dana.

Neizvjesna je i isplata plata zaposlenima, dok se više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih medijskih radnika suočava s mogućnošću gubitka radnih mjesta.

"Ugrožen je cijeli javni RTV sistem"

Udruženje BH novinari upozorilo je da eventualno gašenje BHRT-a ne bi značilo samo prestanak jednog televizijskog i jednog radijskog programa.

"Gašenje BHRT-a ne bi značilo nestanak samo jednog televizijskog i jednog radijskog programa, već urušavanje cjelokupnog javnog RTV sistema koji čine BHRT, RTVFBiH i RTRS, kao i njihove sposobnosti da građanima osiguraju funkcionalno, pluralističko i javnosti odgovorno informisanje", naveli su BH novinari.

Dodali su da bi Bosna i Hercegovina mogla postati jedina zemlja Zapadnog Balkana bez javnog medijskog servisa na državnom nivou.

EFJ podsjeća da su na probleme BHRT-a već ranije upozoravali. U januaru je, zajedno sa partnerima u okviru Media Freedom Rapid Response (MFRR), izrazio zabrinutost visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu zbog izostanka političkog djelovanja u vezi sa budućnošću javnog servisa. Od tada, kako navodi EFJ, nije bilo značajnijeg napretka.

Podršku BHRT-u i njegovim zaposlenima pružili su i sindikati širom BiH.

EFJ: Neophodno je djelovati odmah

Predsjednica EFJ-a Maja Sever upozorila je da pitanje BHRT-a nadilazi opstanak jedne medijske kuće.

"Ovdje je riječ o mnogo više od opstanka jedne televizije i jednog radijskog servisa. Riječ je o pravu građana Bosne i Hercegovine na nezavisne i pouzdane informacije, ali i o više od 700 ljudi zaposlenih u BHRT-u koji ne smiju postati žrtve višegodišnjih političkih i institucionalnih blokada", izjavila je Sever.

Ona je dodala da javni medijski servis ne može biti nezavisan ako je stalno suočen s neizvjesnošću u vezi sa isplatom plata i nastavkom emitovanja.

EFJ navodi da se održivost javnih medijskih servisa mora posmatrati i u kontekstu evropskih standarda. Evropski akt o slobodi medija (EMFA) predviđa standarde za uredničku i funkcionalnu nezavisnost javnih medijskih servisa, kao i odgovarajuće, održivo i predvidivo finansiranje.

Iako BiH nije članica Evropske unije, kao zemlja kandidat očekuje se da napreduje u oblasti slobode medija, medijskog pluralizma, nezavisnosti javnih servisa i demokratskih institucija.

Poziv Parlamentarnoj skupštini i Savjetu ministara

EFJ i BH novinari pozvali su nadležne institucije da hitno riješe blokadu bankovnih računa BHRT-a, osiguraju naplatu i raspodjelu prihoda od RTV takse u skladu sa zakonom i pravosnažnom sudskom odlukom, te uspostave stabilan, transparentan i nezavisan model finansiranja.

Od Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH zatraženo je da preduzmu konkretne korake kako bi se osigurao nastavak rada BHRT-a i zaštitila radna mjesta više od 700 zaposlenih.

EFJ je pozvao i Evropsku komisiju, Delegaciju EU u BiH i druge evropske i međunarodne institucije da krizu BHRT-a tretiraju kao pitanje slobode medija, pluralizma i demokratske otpornosti.

Od vlasti u BiH zatraženo je da predstave konkretan plan, sa jasno utvrđenim rokovima, za rješavanje krize i uspostavljanje održivog sistema finansiranja BHRT-a.

BHRT i dalje emituje program, a EFJ u zaključku apela upozorava da je potrebno djelovati prije nego što finansijska i institucionalna kriza ugrozi njegov dalji rad.

(MONDO)