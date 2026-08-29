Ponovo targetiran kolega Slađan Tomić: BH novinari traže hitnu reakciju tužilaštava

BH novinari i Linija za pomoć novinarima osudili su novo targetiranje novinara Slađana Tomića i pozvali tužilaštva da hitno istraže prijetnje.

Izvor: Instagram

Upravni odbor Udruženja BH novinari i Linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili novo targetiranje novinara Slađana Tomića za koje navode da iza njega stoji Jasmin Mulahusić, koji na Facebooku koristi više profila, među kojima i profil pod imenom Jasmin Mulahusein.

U objavi na Facebooku od 27. avgusta, Mulahusić je objavio fotografiju Slađana Tomića uz fotografiju Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Iz BH novinara navode da takvo predstavljanje novinara smatraju "krajnje ozbiljnim oblikom ugrožavanja sigurnosti, stigmatizacije i pritiska", posebno imajući u vidu, kako ističu, višegodišnje napade i prijetnje, lažne informacije i klevetničke sadržaje koje je Mulahusić objavljivao protiv Tomića.

Istovremeno, zabrinjava ih što se novo targetiranje Tomića događa u trenutku kada je, kako navode, u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji radikalizovana javna komunikacija nakon smrti Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.

Podsjetili su i da je pred Sudom BiH još aktivan postupak protiv Jasmina Mulahusića zbog krivičnih djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, te ugrožavanja sigurnosti više osoba, među kojima je i određeni broj novinara i novinarki.

Traže reakciju tužilaštava

Upravni odbor BH novinara zatražio je od Tužilaštva Kantona Sarajevo i Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu da "efikasnije i bez odlaganja" postupaju po prijavama udruženja i Slađana Tomića.

Od tužilaštava traže da najnovije objave Jasmina Mulahusića, ali i ranije prijetnje, sagledaju i istraže u njihovom ukupnom kontekstu, a ne kao izolovane incidente na društvenim mrežama.

BH novinari navode da su najmanje tri puta prijavljivali nadležnim institucijama online prijetnje upućene Tomiću, te da su više puta upozoravali da su brojni novinari i mediji dostavili desetine krivičnih prijava sa dokazima o prijetnjama, pozivanju na nasilje, govoru mržnje i drugim oblicima ugrožavanja sigurnosti medijskih radnika i radnica sa profila Jasmina Mulahusića na društvenim mrežama.

"Institucije ne smiju čekati da kontinuirano online targetiranje i prijetnje prerastu u fizičko nasilje", poručili su iz BH novinara.

Dodaju da je zakonska obaveza tužilaštava i policijskih agencija da svaki slučaj ugrožavanja sigurnosti novinara i novinarki ozbiljno procijene, istraže i, kada za to postoji pravni osnov, procesuiraju odgovorne osobe.

BH novinari i Linija za pomoć novinarima dali su punu podršku Slađanu Tomiću i podsjetili da novinari i novinarke moraju biti slobodni i sigurni u obavljanju svog posla.

Naglasili su da "neefikasnost institucija u procesuiranju online nasilja ne smije postati dodatni rizik za sigurnost novinara i novinarki".