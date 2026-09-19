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Tramp predlaže novo ime za vještačku inteligenciju, staro mu se ne sviđa: Pokrenuo anketu, ovo su prijedlozi

Tramp predlaže novo ime za vještačku inteligenciju, staro mu se ne sviđa: Pokrenuo anketu, ovo su prijedlozi

Autor Dušan Volaš
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Donald Tramp predlaže nova imena za vještačku inteligenciju i poziva pratioce da glasaju.

Tramp predlaže nova imena za vještačku inteligenciju: Napravio anketu Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je pratioce da glasaju u anketi na X-u, jer smatra da termin "vještačka inteligencija" nije dovoljno precizan i predložio je nova imena za vještačku inteligenciju.

U objavi je naveo da mnogi smatraju da je naziv "vještačka inteligencija" neprecizan i stilski slab u poređenju sa skraćenicom AI. Tramp je mišljenja da je elegantniji i precizniji naziv "superiorna inteligencija" i "ekstremna inteligencija", javlja Klix.

"Mnogo elegantniji i tačniji opis ovog novog fenomena bio bi 'superiorna inteligencija', 'ekstremna inteligencija' ili 'vrhovna inteligencija'. Ovo je anketa i cenio bih glas svih! Koji je najbolji naziv za ovu stalno rastuću 'revoluciju'?", napisao je Tramp.

Prošle nedjelje, Tramp se izjasnio protiv usporavanja razvoja vještačke inteligencije nakon što su se izvršni direktori nekoliko velikih tehnoloških kompanija složili da to učine zbog bezbednosnih rizika. Njegov razlog za protivljenje proizilazi iz želje da Amerika ostane ispred Kine.

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Tagovi

Donald Tramp vještačka inteligencija

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