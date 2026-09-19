Sud BiH iza rešetaka poslao trojac iz akcije "Bure": Zaplijenjena droga na ulici vrijedi do 33 miliona evra

Sud Bosne i Hercegovine u potpunosti je prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH i odredio jednomjesečni pritvor Kenanu Ramiću, Dinni Kovačeviću i Adisu Neziroviću, osumnjičenima u okviru policijske akcije "Bure".

Izvor: Granična policija BiH

Prema rješenju Suda, pritvor Kenanu Ramiću može trajati najduže do 16. oktobra, dok je Kovačeviću i Neziroviću određen do 18. oktobra 2026. godine.

Kako je saopšteno iz Suda BiH, mjera je izrečena zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga, odnosno opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili ponoviti krivično djelo. Sva trojica se terete za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama.

Paralelno sa određivanjem pritvora bh. državljanima, Tužilaštvo BiH je pokrenulo istragu i protiv državljanina Holandije Dona Demasa. On je vlasnik kompanije "Holland export import" sa sjedištem u Ilijašu, u čijim je prostorijama i pronađena rekordna pošiljka narkotika, objavili su sarajevski mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Kenan Ramić bio je zaposlenik ove firme. On je sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo preuzeo sumnjivu pošiljku pristiglu iz Indije, u kojoj se nalazilo više od tone droge, te ju je kamionom dovezao pred skladište u Ilijašu. Na istoj lokaciji zatečeno je i vozilo bugarskih registarskih oznaka, registrovano na firmu iz Bugarske čiji je vlasnik takođe Holanđanin Don Demas.

Iz Granične policije BiH ranije je upozoreno da je riječ o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu, supstanci koja služi kao zamjena za kokain i ekstazi. Iako je nabavna vrijednost pošiljke procijenjena na oko pet miliona evra, njena vrijednost na ilegalnom tržištu je višestruko veća.

Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regiona ovi sintetički stimulansi se prodaju po cijeni od 20 do 30 evra po gramu. Uzme li se u obzir da je zaplijenjeno tačno 1,1 tona ove materije, njena ukupna vrijednost nakon razbijanja na pojedinačne ulične doze dostiže vrtoglavu cifru između 25 i 33 miliona evra.