Stižu prvi mrazevi i minus: Čubrilo najavio veliki vremenski preokret, evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca

Za vikend će biti relativno toplo, uz temperature do 32 stepena, dok od ponedjeljka stiže osjetno zahlađenje, ali bez konkretnijih padavina koje bi prekinule sušu, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Youtube/Screenshot/NovaS

Za vikend se očekuje promjenjivo oblačno i relativno toplo vrijeme, posebno na istoku regiona, dok će ponegdje biti uslova za lokalne pljuskove, objavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Prema njegovoj prognozi, pljuskovi se danas očekuju prvenstveno u planinskim predjelima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i jugozapadne Srbije. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviše dnevne temperature kretaće se od 22 stepena na zapadu do čak 32 stepena na istoku regiona.

Od ponedjeljka stiže osjetno zahlađenje

Velika promjena vremena očekuje se u ponedjeljak, kada će se preko regiona premjestiti hladni front, a za njim će početi da pristiže hladniji, ali uglavnom suv vazduh.

Uz prolazno naoblačenje, samo ponegdje može biti slabe kiše. Istovremeno će duvati jak sjeverozapadni vjetar, a dnevne temperature će pasti i kretati se od 17 do 24 stepena.

"Po svemu sudeći, od ponedjeljka stiže pravo jesenje vrijeme", naveo je Čubrilo.

Temperature padaju do jednog stepena

Od utorka pa sve do narednog vikenda očekuje se relativno svježe, ali pretežno suvo vrijeme. Povremene kiše i lokalnih pljuskova u utorak i srijedu može biti u planinskim predjelima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Za četvrtak postoji mogućnost premještanja padavinske zone sa sjeverozapada, ali se za sada ne očekuje veća količina kiše.

Noći će biti veoma svježe, uz najniže temperature od jednog do 10 stepeni, dok se na višim planinama očekuje oko minus dva stepena. U predjelima iznad 1.500 metara nadmorske visine moguća je pojava prvih prizemnih mrazeva.

Dnevne temperature uglavnom će se kretati od 13 do 21 stepen. Povremeno će duvati jak sjeverozapadni vjetar, dok se duž Jadrana očekuje jaka, ponegdje i olujna bura.

Šta nas čeka poslije 26. septembra?

Operativni ECMWF model poslije 26. septembra trenutno simulira stabilizaciju vremena i jačanje anticiklona. Ukoliko se takav scenario ostvari, region bi mogao da uđe u duži period stabilnog i umjereno toplog jesenjeg vremena.

Ipak, Čubrilo napominje da drugi proračuni istog modela ostavljaju mogućnost da sa sjeveroistoka pristigne nova količina nešto hladnijeg vazduha, pa prognoza za taj period još nije sasvim izvjesna.

Suša se nastavlja

Iako stiže osjetno zahlađenje, konkretnijih padavina za sada nema na vidiku.

"Kiše, barem one konkretnije, do kraja mjeseca i dalje nema na vidiku, a ništa se ne nazire ni početkom oktobra, tako da se suša nastavlja", zaključio je Čubrilo.

On je naglasio da su svi navedeni podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, dok za zvanične informacije treba pratiti državne meteorološke zavode.

(Mondo)