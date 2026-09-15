Stigle prve prognoze za predstojeću zimu u Evropi: Evo kako će Super El Ninjo uticati na količinu snijega

Prve prognoze za predstojeću zimu najavljuju snažan uticaj fenomena Super El Ninjo. Zbog toplih vazdušnih struja, veći dio Evrope očekuje slaba snježna sezona sa znatno manje padavina od prosjeka.

Izvor: Screenshot Severe Weather

Prve prognoze snijega za predstojeću zimu 2026/2027. ukazuju na snažan uticaj fenomena Super El Ninjo, koji će donijeti izražene razlike u količini padavina u Sjevernoj Americi i Evropi. Podaci sugerišu da će se snježni obrasci značajno razlikovati od regiona do regiona, piše u svojoj analizi meteorološki servis "Severe Weather Europe".

Super El Ninjo, koji se trenutno razvija, mijenja putanje mlazne struje i sistema niskog pritiska. Istorijski podaci o sličnim snažnim epizodama pokazuju u kojim područjima snijeg u takvim uslovima jača, a u kojima slabi. Najnovije dugoročne prognoze pružaju prvi uvid u mogući razvoj snježnih obrazaca tokom predstojeće zime.

Super El Ninjo kao ključni faktor zime

Razvoj Super El Ninja u 2026. godini već se profilisao kao glavni pokretač globalnih vremenskih obrazaca. Naziv "Super El Ninjo" nije slučajan; rezervisan je isključivo za najsnažnije epizode ovog fenomena.

Tokom El Ninja, vazduh se uzdiže u centralnom i istočnom Pacifiku, što povećava količinu padavina i snižava pritisak u tom regionu. U isto vrijeme, spuštanje vazduha u zapadnom Pacifiku donosi stabilno vrijeme i viši pritisak. El Ninjo tako direktno utiče na tropske padavine i pritisak, a taj uticaj se preko povratne sprege okeana i atmosfere prenosi globalno i oblikuje svakodnevne vremenske prilike.

Trenutni Super El Ninjo se još uvijek razvija, a prognoze najavljuju da će dostići vrhunac kao jedan od najjačih u posljednjih nekoliko decenija. Da bi se fenomen klasifikovao kao "super", sezonske vrijednosti temperature moraju preći prag od +2 stepena Celzijusa i na tom nivou se zadržati više mjeseci, što je već zabilježeno.

Najnovija analiza okeana, zasnovana na podacima agencije NOAA, pokazuje značajne tople anomalije u tropskom Pacifiku. U istočnim regionima odstupanja prelaze i 6 °C iznad prosjeka. Jačina ovog El Ninja već sad nadmašuje većinu zabilježenih događaja u proteklim decenijama, a predviđa se i njegovo dalje jačanje.

Vrhunac El Ninja uoči zime

Prema sezonskom modelu Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), El Ninjo će dostići ekstremne nivoe. Već je premašio prag od +2 °C potreban za klasifikaciju Super El Ninja, a na vrhuncu bi mogao preći i anomaliju od +3 °C. Takav razvoj imao bi presudan uticaj na zimu 2026/2027.

Sjevernoamerički prognostički model NMME takođe predviđa izražen Super El Ninjo za decembar. Ako se ta prognoza ostvari, to će biti jedan od najjačih takvih događaja u istoriji mjerenja.

El Ninjo po pravilu dostiže vrhunac krajem jeseni ili početkom zime, a najnovije prognoze ukazuju na maksimalne anomalije oko decembra. Budući da se ovaj veliki okeanski fenomen odvija blizu Sjeverne Amerike, donosi snažne promjene u zimskim obrascima i količini snijega u SAD i Kanadi.

U Evropi Super El Ninjo obično donosi manjak snijega, posebno u sjeverozapadnim, južnim i sjevernim dijelovima centralne Evrope. Glavni razlog je blaga zapadna vazdušna struja sa Atlantika i jačanje grebena visokog pritiska sa juga, zbog čega su temperature u nizijama previsoke za stvaranje snježnog pokrivača. Ipak, treba naglasiti da su ovo prosječni obrasci za sezonu pod uticajem Super El Ninja i da svaka zima može donijeti odstupanja od višegodišnjeg prosjeka. Slijedi analiza najnovijih prognoza dva priznata sistema, ECMWF-a i UKMO-a, sa naglaskom na područja sa očekivanim odstupanjima u količini snijega. Analiza obuhvata sezonski prosjek i prognoze po mjesecima, koje treba posmatrati kao trenutne trendove, a ne kao fiksne scenarije.

Prognoza modela ECMWF

Prema modelu ECMWF, Evropu očekuje vrlo slaba snježna sezona. Na većem dijelu kontinenta predviđa se manje snijega od prosjeka, sa izuzetkom planinskih područja poput Alpa i hladnijih regiona na sjeveru i sjeveroistoku kontinenta.

Skijaška sezona zavisiće od nadmorske visine i lokacije. Zbog dominantne blage vazdušne struje sa Atlantika očekuje se manjak snijega u nizijama i na srednjim nadmorskim visinama. Područja u Alpima iznad 1800 do 2000 metara imaju dobre izglede za kvalitetan prirodni snijeg.

U decembru se u većini nizijskih krajeva očekuje manje snijega od prosjeka, osim na krajnjem sjeveru. Razlog je zapadno i jugozapadno strujanje vazduha koje donosi padavine, ali i više temperature. Isti model, međutim, predviđa obilniji snijeg u Alpima i sjevernije. U januaru se situacija ne mijenja značajno. Zadržava se greben visokog pritiska na jugu i nastavlja se zapadno strujanje. Ipak, neka područja u istočnom dijelu centralne Evrope, izvan planina, mogla bi da zabilježe nešto više snijega.

Februar je uobičajeno snježniji mjesec, ali prognoza pokazuje da će postojan visok pritisak uzrokovati najveći manjak snijga u centralnim, zapadnim i južnim dijelovima Evrope. Više snijega i dalje se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku. Važno je naglasiti da prognoza "manje snijega od normale" ne znači da snijega neće biti, već da će ga biti manje od višegodišnjeg prosjeka. Na primjer, područje koje u prosjeku ima metar snijega tokom zime moglo bi ove godine da zabilježi samo 25 centimetara.

Prognoza modela UKMO

Za pouzdanije dugoročne prognoze ključno je uporediti podatke iz više izvora. Zato se uz ECMWF koristi i model britanske meteorološke službe (UKMO). Njihovi podaci trenutno pokrivaju period od novembra do januara.

Sezonski prosjek modela UKMO za Evropu takođe pokazuje manje snijega od normale. Za razliku od ECMWF-a, ovaj model ne predviđa više snijega ni na višim nadmorskim visinama u centralnim dijelovima. Riječ je o prosjeku za period od novembra do januara, a na nižu vrijednost utiče i uobičajeno kasniji početak snježne sezone u novembru.

Prognoza za novembar pokazuje manjak snijega u većini područja, što ukazuje na vrlo kasan početak sezone, čak i na planinama. Uzrok tome je polje visokog pritiska koje donosi toplije vrijeme i manje padavina. Ni u decembru prognoza za snijeg nije povoljnija za veći dio kontinenta. Pojavljuju se naznake više snijega na višim nadmorskim visinama, ali u manjoj mjeri nego što to predviđa ECMWF. U januaru nema poboljšanja za viša područja centralne Evrope, dok je u nizijama manjak snijega još izraženiji. Više snijega, slično prognozi ECMWF-a, očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku.

Oba modela se slažu da Evropu očekuje snježna sezona znatno slabija od prosjeka. Vremenom će dominirati greben visokog pritiska i zona niskog pritiska nad sjevernim Atlantikom, što će prema kontinentu usmjeravati topliji vazduh sa zapada.

(Mondo.rs)