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Rekordna cenzura u američkim školama: Za godinu dana povučeno gotovo 12.000 knjiga

Rekordna cenzura u američkim školama: Za godinu dana povučeno gotovo 12.000 knjiga

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Iz školskih biblioteka američkih javnih škola tokom protekle godine povučeno je gotovo 12.000 knjiga, što je najveći broj otkako se prati cenzura naslova u obrazovnim ustanovama širom SAD, pokazala je nova studija organizacije za slobodu izražavanja "Pen Amerika".

Iz američkih školskih biblioteka povučeno gotovo 12.000 knjiga Izvor: PeopleImages/Shutterstock

"Stiven King je drugu godinu zaredom autor čija su djela najčešće povlačena. Teme rasizma, seksualnosti i rodnog identiteta i dalje su najčešći razlozi zbog kojih se knjige osporavaju", navela je organizacija u izvještaju pod nazivom "Zabranjeno u SAD".

Više od 4.500 knjiga prvi put se našlo na spisku zabranjenih djela, od klasika iz 19. vijeka "DŽejn Ejr" Šarlote Bronte do manga serijala "Tokio gul" Suija Išide.

"Zabrane knjiga ograničavaju slobodu čitanja, uskraćujući učenicima pristup raznolikosti stavova, glasova, perspektiva i književnosti sa kojima zaslužuju da se susretnu", navodi se u izvještaju "Pena".

"Pen" je utvrdio da školske uprave sve više koriste vještačku inteligenciju kako bi odredile koje knjige treba povući.

Izvještaj je objavljen danas uoči početka "Sedmice zabranjenih knjiga", manifestacije u okviru koje se u školama, bibliotekama i drugim mjestima širom zemlje održavaju događaji kojima se ukazuje na cenzuru.

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Tagovi

SAD knjige cenzura povlačenje

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