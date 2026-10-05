Zvanični podaci iz Austrije pokazuju neočekivan trend: Posla ima, ali jedna grupa je u velikom problemu

Broj nezaposlenih u Austriji premašio je 381.000, uz alarmantan rast dugotrajne nezaposlenosti i sve teži položaj žena. Ipak, na tržištu rada i dalje je upražnjeno oko 78.000 radnih mjesta.

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Austrijsko tržište rada nastavlja da pokazuje znake slabljenja. Krajem septembra 2026. godine kod austrijskog Javnog servisa za zapošljavanje (AMS) bilo je evidentirano 381.200 nezaposlenihosoba, uključujući i one koji se nalaze na školovanju ili različitim kursevima.

To je oko 6.000 ljudi više, odnosno 1,6 odsto više nego u septembru prošle godine.

Stopa nezaposlenosti dostigla je 7,1 odsto, što je za 0,1 procentni poen više nego godinu dana ranije.

Podaci pokazuju da problem nije kratkotrajan i da se tržište rada suočava sa pritiskom u više kategorija stanovništva.

Dugotrajna nezaposlenost raste još brže

Jedan od najzabrinjavajućih podataka odnosi se na ljude koji posao ne uspjevaju da pronađu duže vrijeme.

Broj dugotrajno nezaposlenih u Austriji porastao je za čak 11 odsto i sada iznosi 104.101 osobu.

To znači da je među svim registrovanim tražiocima posla oko 34 odsto ljudi bez zaposlenja najmanje godinu dana.

Upravo ovaj podatak posebno zabrinjava jer dugotrajna nezaposlenost često otežava povratak na tržište rada.

Žene sve teže dolaze do posla

Podaci za septembar pokazuju i izraženiju razliku između muškaraca i žena.

Broj nezaposlenih žena povećan je za 6 odsto, dok je kod muškaraca zabilježen pad nezaposlenosti od 0,6 odsto.

Ministarka rada i socijalne zaštite Korina Šuman ukazala je i na problem razlike u zaradama.

Prema podacima Eurostata navedenim u izvještaju, razlika u platama muškaraca i žena u Austriji iznosi 11,1 odsto u korist muškaraca.

Predsjednica Radničke komore Renate Anderl situaciju je ocijenila kao alarmantnu i posebno upozorila na rast nezaposlenosti među ženama starije životne dobi.

Mladih nezaposlenih ipak ima manje

Nisu svi podaci negativni.

Broj mladih koji traže posao u septembru je smanjen za 1,5 odsto, odnosno za 507 osoba. To predstavlja jedan od retkih pozitivnih pokazatelja u novom izveštaju o austrijskom tržištu rada.

Ipak, ukupna slika ostaje nepovoljna zbog rasta nezaposlenosti kod većeg broja drugih kategorija stanovništva.

Broj nezaposlenih osoba bez austrijskog državljanstva blago je smanjen, za 0,2 odsto. Istovremeno, broj nezaposlenih austrijskih državljana povećan je za 4,3 odsto.

Ovaj podatak već je izazvao političke reakcije, posebno u Slobodarskoj stranci Austrije (FPÖ), koja traži objašnjenje zbog rasta nezaposlenosti među austrijskim državljanima.

U Austriji ima oko 78.000 slobodnih radnih mjesta

Iako broj nezaposlenih raste, na tržištu rada i dalje postoji veliki broj otvorenih pozicija.

Prema podacima AMS-a, trenutno je dostupno oko 78.000 slobodnih radnih mjesta.

Međutim, njihov broj je za 0,5 odsto manji nego u septembru prošle godine.

To pokazuje da problem nije samo u broju ljudi koji traže posao, već i u tome što se ponuda i potražnja na tržištu rada ne poklapaju uvijek.

Beč bilježi pad, Donja Austrija veliki rast

Situacija se razlikuje od pokrajine do pokrajine.

Beč je među retkim delovima Austrije u kojima je nezaposlenost smanjena. U glavnom gradu broj nezaposlenih bio je 1,1 odsto manji nego u istom periodu prošle godine.

S druge strane, Donja Austrija beleži znatno nepovoljniju situaciju.

Tamo je broj nezaposlenih povećan za 7,7 odsto.

To pokazuje da stanje na tržištu rada nije jednako u svim dijelovima zemlje.

Problem nisu samo poslovi, već i uslovi rada

Austrijski sindikati upozoravaju da ženama dodatnu prepreku predstavlja nedostatak mjesta u vrtićima i ograničene mogućnosti za rad sa kraćim radnim vremenom.

Zbog toga se pitanje zaposlenosti žena ne posmatra samo kroz broj otvorenih radnih mjesta, već i kroz mogućnost usklađivanja posla i porodičnih obaveza.

Sindikalna predstavnica Helene Šuberth upozorila je da sve više žena na austrijskom tržištu rada ne uspjeva da pronađe zaposlenje.

Šta pokazuju najnoviji podaci?

Austrijsko tržište rada trenutno ima nekoliko istovremenih problema: broj nezaposlenih raste, dugotrajna nezaposlenost raste još brže, broj slobodnih radnih mjesta se smanjuje, a žene su posebno pogođene negativnim trendovima.

Iako oko 78.000 otvorenih radnih mjesta pokazuje da potražnja za radnicima i dalje postoji, činjenica da je više od 381.000 ljudi evidentirano kao nezaposleno ukazuje na sve veći jaz između ponude i potražnje.

Posebno će biti važno pratiti da li će se rast dugotrajne nezaposlenosti nastaviti i tokom narednih mjeseci, jer upravo taj trend može dugoročno da optereti austrijsko tržište rada.

(Mondo)