ETIAS mijenja putovanja u EU: Građani BiH moraće plaćati 20 evra za elektronsko odobrenje

ETIAS će zahtijevati elektronsko odobrenje za putovanja građana BiH u 30 evropskih zemalja. Sistem još nije aktivan, a datum početka primjene nije poznat.

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Državljani BiH koji putuju u zemlje koje zahtijevaju ETIAS moraće prije puta podnijeti elektronski zahtjev i platiti naknadu od 20 evra. Sistem još nije počeo da radi, a tačan datum njegovog uvođenja nije poznat.

Putovanja građana Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ubuduće će podrazumijevati dodatni administrativni korak. Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) zahtijevaće od državljana zemalja koje imaju bezvizni režim da prije polaska pribave elektronsko odobrenje za ulazak u 30 evropskih zemalja.

To znači da bezvizni režim neće biti ukinut, ali će putnici prije putovanja morati popuniti onlajn zahtjev, dostaviti lične podatke i podatke iz pasoša te platiti naknadu od 20 evra. Od plaćanja su izuzeti mlađi od 18 i stariji od 70 godina, kao i određene kategorije članova porodica državljana EU.

Iako se ranije govorilo da bi sistem mogao početi da se primjenjuje krajem 2026. godine, taj rok je pomjeren. Evropska unija još nije objavila zvaničan datum početka rada ETIAS-a, a Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u oktobru saopštilo da se kao mogući period uvođenja spominje 2027. godina.

Denis Kukec, pomoćnik voditelja Službe za susjedne zemlje Uprave za granicu MUP-a Hrvatske, ocijenio je da je i ranije pominjani april naredne godine upitan zbog tehničkih problema.

"Međutim, taj travanj sljedeće godine je također vrlo, vrlo upitan iz tehničkih razloga, jer postoje određeni problemi oko naplate 20 eura od strane trećih zemalja. Tako da, nekako, realno je gledajući da bi on išao krajem sljedeće godine ili u jesen sljedeće godine", rekao je Kukec.

Koje podatke će tražiti ETIAS?

Zahtjev će se podnositi putem zvanične internet stranice ili mobilne aplikacije, kada sistem počne da radi. Osim imena, prezimena, datuma i mjesta rođenja, adrese i podataka iz pasoša, putnici će morati navesti i podatke o obrazovanju, trenutnom zaposlenju i planiranom putovanju.

U formularu će biti pitanja i o ranijim krivičnim osudama, boravku u određenim ratnim i konfliktnim područjima, kao i eventualnim odlukama kojima je putniku naloženo da napusti teritoriju neke države.

Naknada za podnošenje zahtjeva iznosi 20 evra, a odobrenje će važiti do tri godine ili do isteka pasoša, zavisno od toga šta nastupi ranije. Većina zahtjeva trebalo bi da bude obrađena u roku od nekoliko minuta, ali u pojedinim slučajevima postupak može trajati i do 30 dana.

Ministarstvo sigurnosti BiH još čeka zvanične informacije iz Evropske unije, a poručuju da su spremni da učestvuju u informativnoj kampanji i pomognu građanima da se upoznaju sa novim pravilima.

"Mi još uvijek nismo dobili nikakve zvanične informacije od kolega iz EU i, po dobijanju zvaničnih informacija, mi ćemo uraditi svoj dio posla. Ukoliko budu od nas tražili asistenciju pri nekoj vrsti kampanje, informativne kampanje, mi ćemo im biti na usluzi kao i uvijek", istakao je Bakir Dautbašić, generalni sekretar Ministarstva sigurnosti BiH.

Stručnjaci upozoravaju na sajber sigurnost i zaštitu podataka

Uvođenje ETIAS-a otvara i pitanje zaštite ličnih podataka, posebno u zemlji koja, prema ocjeni stručnjaka, nema jedinstven sistem sajber sigurnosti na državnom nivou.

"Ne možemo biti kredibilan partner u odnosu na EU ako nemamo strategiju sajber sigurnosti i ako nije uopšteno razvijen taj sistem sajber zaštite. Tako da u tom dijelu možemo govoriti da nemamo u potpunosti spreman sistem i način rada", smatra Safet Mušić, ekspert za sigurnosna pitanja.

On upozorava i na moguće posljedice strožih kontrola za migracije, navodeći da bi zemlje Zapadnog Balkana mogle postati tranzitna područja za državljane država čiji vizni režimi nisu usklađeni sa pravilima EU.

"Primjera radi, naš vizni sistem nije usklađen sa viznim sistemom EU. Normalno, državljani Turske, Kine, Rusije i drugih država dođu do BiH bez viza i pokušaju ući u EU, tada postoji mogućnost da praktično u nekom smislu BiH ili države Zapadnog Balkana budu neki svojevrsni sigurnosni džepovi za takve osobe", rekao je Mušić.

Posebnu pažnju stručnjaci skreću na podatke koje će putnici morati dostaviti i mogućnost njihove zloupotrebe.

"Da li postoji opasnost da dođe neko neovlašćen i da se naruši bezbjednost podataka? Takva opasnost, ko god da rukuje podacima, uvijek postoji. Dakle, niko nikad ne može reći da su naši podaci i ličnosti apsolutno zaštićeni", istakao je Milan Marinković, doskorašnji povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti Srbije.

Građani će zato morati da obrate pažnju i na lažne internet stranice koje se predstavljaju kao zvanični ETIAS portali. Evropska unija upozorava da pojedini posrednici mogu naplaćivati dodatne iznose, prikupljati lične i finansijske podatke ili dovesti putnike u zabludu da koriste zvaničnu platformu.

Zahtjev će biti moguće podnijeti direktno putem zvanične stranice EU ili aplikacije, bez obaveze angažovanja posrednika.

Važno je naglasiti i da odobren ETIAS ne garantuje automatski ulazak u EU. Konačnu odluku i dalje donosi granična policija, koja na graničnom prelazu provjerava da li putnik ispunjava sve uslove za ulazak.