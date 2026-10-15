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Ako idete u EU, ovo nikako ne radite: Prijeti krađa identiteta

Ako idete u EU, ovo nikako ne radite: Prijeti krađa identiteta

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Iako je ETIAS odložen, prevaranti nude lažne usluge. Pročitajte kako se zaštititi od krađe ličnih podataka prilikom putovanja u EU.

Iako je ETIAS odložen, prevaranti nude lažne usluge Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Iako je uvođenje ETIASdozvole za ulazak u Šengen zonu ponovo odloženo, internetom se šire lažni sajtovi koji neopreznim putnicima naplaćuju nepostojeće prijave i kradu lične podatke.

Naime, Britancima koji putuju u zemlje Evropske unije poručeno je da ne podnose zahtjeve za ETIAS dozvolu za putovanje, budući da više od 150 veb-sajtova nudi ovu uslugu uprkos tome što je njeno uvođenje odloženo.

Građani zemalja van EU, uključujući putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja sa bezviznim režimom poput SAD, Australije i Kanade, uskoro će morati da plate 20 evra za elektronsku dozvolu za ulazak u šengenski prostor u okviru Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS), piše Gardijan.

Bilo je predviđeno da sistem stupi na snagu ubrzo nakon pokretanja paralelnog graničnog sistema EU – Sistema ulaska/izlaska (EES). Međutim, oba su više puta odlagana, a stalni problemi nakon uvođenja EES-a, uključujući poteškoće sa softverom na francuskim ulaznim punktovima, doveli su do toga da ETIAS ostane suspendovan.

"Iako je trebalo da ETIAS stupi na snagu ove godine, ponovo je stavljen na čekanje. Udruženje ABTA smatra da ga ne bi trebalo uvoditi dok EES ne postane potpuno operativan i ne počne besprijekorno da radi. Ovo je naročito važno kada se uzme u obzir procjena evropskih vlasti da već postoji preko 150 sajtova koji nude ETIAS, iako postoji samo jedan zvanični sajt preko kojeg bi ljudi trebalo da podnose zahtjeve kada sistem zaživi", rekao je Luk Peterbridž, direktor za odnose s javnošću u turističkom udruženju ABTA.

Istraživanje udruženja ABTA pokazalo je da svijest o predstojećim graničnim pravilima raste – sa 41% u 2024. godini na sadašnjih 56%. Cijena podnošenja zahtjeva porasla je sa 7 na 20 evra – osobe starije od 70 i mlađe od 18 godina ne plaćaju taksu – ali datum pokretanja još uvijek nije određen.

Panevropska granična agencija Fronteks upozoravala je na postojanje prevarantskih veb-sajtova znatno prije nego što je ETIAS uopšte trebalo da bude uveden. Komercijalni sajtovi mogu legalno podnositi zahtjeve za dozvole u ime klijenata, ali je agencija naglasila da rizici poslovanja sa trećim stranama variraju od kršenja zaštite podataka i krađe identiteta, pa sve do iznuđivačkih naknada.

Utvrđeno je i da pojedini nezvanični sajtovi pružaju netačne informacije o tome kome je ETIAS zapravo potreban, pri čemu imitiraju izgled zvanične stranice i koriste uverljiva imena domena.

"Ako koristite neki od ovih sajtova, ne samo da ćete izgubiti novac, već u opasnost dovodite i svoje lične podatke. Ono što moram posebno da naglasim jeste da trenutno ne možete, i ne bi trebalo, da podnosite zahtjev za ETIAS", rekao je Peterbridž.

EES u funkciji, ali po potrebi fleksibilan

EES je u potpunosti u funkciji, ali je graničnim organima predočeno da EU neće primjenjivati sankcije ukoliko nastave da privremeno obustavljaju rad sistema na ulaznim prelazima kada se stvore prevelike gužve.

Ta fleksibilnost je doprinijela tome da se najveći strahovi turističke industrije ovog ljeta u velikoj mjeri izbjegnu.

Ankete udruženja ABTA pokazale su da je svega 46% posjetilaca Evrope prijavilo da je prošlo kroz kompletne provjere, pri čemu je polovina njih čekala kraće od 30 minuta, a samo 13% provelo sat vremena u redu.

(Mondo)

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Tagovi

EU ETIAS EES putovanje lični podaci

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